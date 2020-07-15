　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／市長性騷女秘書…首爾市府說話了：停止二度傷害！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼首爾市府呼籲，勿再對被害女秘書行二度傷害。（圖／翻攝自首爾市府Youtube）

▲首爾市府呼籲，勿再對被害女秘書行二度傷害。（圖／翻攝自首爾市府Youtube）

記者羅翊宬／編譯

首爾市長朴元淳疑因性騷女秘書輕生，針對外界所提出的質疑，首爾市府於15日上午11時（當地時間）緊急於市廳2樓召開記者會，對外界說明「侵害女秘書人權」真相，防止大眾對於女秘書的二度傷害。市府表示，副市長徐正協（서정협）擔任秘書室長時，並未介入此次性騷醜聞中女秘書的人事任命案。

首爾市府發言人黃仁植（황인식，音譯）表示，將結合婦女團體、人權運動家、法律專家等外部人士組成調查團，釐清性騷醜聞真相，「調查團的組成與經營方式、日程等，會再與相關團體協調。」

黃仁植同時呼籲，目前最優先的課題，應該是停止對於被害女秘書的二度傷害，「組織將盡一切力量保護受害女職員的身份不被洩漏，並阻止散播謠言與關於該女秘書的人身攻擊。若發現市府職員散佈謠言、造成女秘書二度傷害，就算是市府內的主管，也決不寬貸。」

黃仁植也表示，將盡一切力量協助被害女秘書回歸日常生活。

＊以下為首爾市府關於朴元淳性騷醜聞的立場聲明：

〈將採取所有措施，與被害職員站在一起！〉

首爾市府透過婦女團體（13日）的記者會，對被害女職員的痛苦感同身受，在此傳達慰問之意。

因為曾是在同一職場共事的職員，我們的心情更加沉重。首爾市府將盡一切力量，與受害職員站在一起。

第一點，首爾市府將防堵一切關於被害女職員的二度傷害，將之視為優先課題。首爾市府先前曾發佈公文，表示將保護被害女職員身份不被洩漏，並防堵組織內散播關於女職員的謠言、人身攻擊。若得知市府內部出現二度傷害被害女職員的情形，將行嚴厲懲戒；就算是部門主管也會追問到底。在此也呼籲媒體、市民大眾能停止報導與討論關於該受害職員未被證實的報導和謠言。

第二點，首爾市府將不惜動用一切資源，協助受害職員回歸日常生活。諮詢專家意見，協助受害職員進行一系列精神治療，以恢復過往身心狀態，並協助保護期居住安全。

第三點，首爾市府將與女權團體、人權運動家、法律專家等民間外部人士共同組成調查團，以釐清所有真相。對於調查團的組成與經營方式，同時在此擔保其公正性與客觀性，未來將與相關婦女團體討論其他細節。

第四點，目前首爾市正經歷「市長空缺」空前混亂的危機，市府將盡所有力量協助治癒內部員工們所面臨的內心衝擊，從混亂中走出，並帶領市府所有職員重回工作崗位、穩定市政。未來更強化代理市長徐正協與各部門間的溝通，鞏固職員們的信賴與合作關係。

面對突如其來的變局，首爾市府將帶著全體職員轉換心境，在市政上盡最大的努力。在此也期盼市民們能共襄盛舉，共勉之。

►市長被告...首爾市府早知情！曝「性平顧問」對朴元淳洩女秘書行蹤

►二手票券豐富你的生活～

►全台首間冒險主題飯店！等你一起來趣淘

ET快訊
台南女訂外送控「泡菜冬粉沒泡菜」要退費　店家公布監視器反擊了
小三心機3字讓百億地主不避孕　偷髮驗親護家產！結局神展開
獨／「台灣噴射機」認吸大麻　夢想家張宗憲透露毒品來源
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

12歲小妹被嫁給「45歲多妻大叔」成第4房太太！　養母：報答恩情

拜登主張砸59兆抗氣候變遷　目標2035年無碳發電

川普連任不利台灣生存！　《華郵》專欄：不願為「小盟友」與北京撕破臉

國安法衝擊媒體業！紐時宣布：數位新聞部「撤離香港」移至首爾

密西根州開趴至少43人確診　將有更多接觸者染疫

她爬50m陡峭岩壁拍網美照　「雙腿無力墜落」友親睹狂吼名字…秒陷恐怖沉默

想當網紅「公開前女友壞壞片」　上班族男：我要增加推特追蹤數

蓬佩奧才嗆中國南海主張非法！　美軍第七艦隊證實：驅逐艦航行南海

美CDC主任曝「秋冬疫情前景」悲觀：若大家戴口罩1、2月內就可控制

「好萊塢淫魔製片」5.6億元和解協議遭駁回！　法官：想法令人厭惡

《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋

寧願看醫生也不要跟爸爸爬山！　4歲米粒這樣答...秦昊好心寒XD

雞排妹爆乳禮服現身信義區　吳宗憲拒領振興劵：希望它更簡單

Yeri亂入Jennie直播..還躺在床上XD　Blackpink四人透過手機合體全笑歪

曾之喬20歲一見鍾情辰亦儒　許瑋甯模仿曾國城講話...全場笑瘋

高嘉瑜開大絕！飆唱《三天三夜》　不甩港湖胖虎...藍委堅占主席台

立院爆衝突濺血...費鴻泰手受傷　綠營破防線！5分內護陳菊入議場

郵局三倍券「排隊前注意3件事」　身分證字號末碼單數搶先購買

《Running Man》10週年！直播泥漿懲罰　光洙被冰淇淋師傅耍...換鍾國秒拿走！

《我的婆婆》鍾欣凌虧曾國城節目不好笑　黃姵嘉緊抱許孟哲哭到鼻涕流出來

12歲小妹被嫁給「45歲多妻大叔」成第4房太太！　養母：報答恩情

拜登主張砸59兆抗氣候變遷　目標2035年無碳發電

川普連任不利台灣生存！　《華郵》專欄：不願為「小盟友」與北京撕破臉

國安法衝擊媒體業！紐時宣布：數位新聞部「撤離香港」移至首爾

密西根州開趴至少43人確診　將有更多接觸者染疫

她爬50m陡峭岩壁拍網美照　「雙腿無力墜落」友親睹狂吼名字…秒陷恐怖沉默

想當網紅「公開前女友壞壞片」　上班族男：我要增加推特追蹤數

蓬佩奧才嗆中國南海主張非法！　美軍第七艦隊證實：驅逐艦航行南海

美CDC主任曝「秋冬疫情前景」悲觀：若大家戴口罩1、2月內就可控制

「好萊塢淫魔製片」5.6億元和解協議遭駁回！　法官：想法令人厭惡

郵局三倍券2.5hrs狂賣26萬份　領券記得先避開「2地雷時段」

被陳玉珍批「濫用性別優勢」！范雲怒嗆：你讀過書嗎？　再Cue蔣萬安回應

藝術史上最有名的驚叫！VR體感電影《孟克的吶喊》解密百年名畫絕望折磨

2年僅4筆！新店舊商圈店面超惜售　在地老司機「行情價」買披薩店面

限量30台　偉士牌「潮流金童」聯名特仕車17.9萬跳色開賣！

試・開箱／就像去飛普羅旺斯的市集！顯色又滋潤的歐舒丹唇膏

台中大坑2號步道1公里處...她 「檢手機」墜落10米邊坡！警消繩索救援

國民法官參審淘汰不適任司法官　新制將上路僅26人報名

不再偏心首購族！建商著眼首換宅　標榜1500萬住市中心

請人報價新冷氣！他看單子「合計44000元」呆了　居住條件一曝…網勸退

國際熱門新聞

新郎喝爛醉！新娘仍「1夜激戰3次」叫整晚

大叔爽擠泳池趴拒戴口罩　染疫3天後亡

她爽中9千萬彩券　灑鈔票金項鍊

老婦寵物房驚現「乾隆御用夾層花瓶」！拍2.7億

快訊／川普已簽署《香港自治法案》

殺1家3口　美聯邦17年處決首死囚

74歲男娶39妻　每晚「輪流睡」生94個兒女

61船員確認陰性　航行35天神秘確診

Youtuber「淚訴產前恐懼」幾日後一屍兩命

新娘婚宴吃甜點　下秒倒地喪命

譚德塞吐真話「人類生活回不去了」

中國在南海如流氓　美：不排除制裁

美國率先進入「第三階段疫苗實驗」

期待更多振興支出　美股漲556點

更多熱門

相關新聞

「性平顧問」對朴元淳洩被害女秘書行蹤！

「性平顧問」對朴元淳洩被害女秘書行蹤！

身陷性騷醜聞的首爾市長朴元淳9日選擇輕生，不過有韓媒爆料，早在聲稱被市長性騷達4年的女秘書8日下午4時30分向警方遞出告訴狀前，在首爾市府擔任「性別平等」政策顧問的任順英（임순영，音譯）就已在當日下午3時就已得知市長被告事實，向朴元淳秉告。

東京有意上調最高級警戒　疫情恐邁入第二波高峰！

東京有意上調最高級警戒　疫情恐邁入第二波高峰！

日發表防衛白書！憂北韓核武「命中」日本

日發表防衛白書！憂北韓核武「命中」日本

年輕妹斷聯絡　男不滿上門刺死

年輕妹斷聯絡　男不滿上門刺死

新宿舞台劇爆37人群聚感染！850人列親密接觸者

新宿舞台劇爆37人群聚感染！850人列親密接觸者

關鍵字：

日韓要聞首爾市長朴元淳女秘書性騷

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／三峽車禍1死3傷！少年闖紅燈撞警車噴飛亡2警濺血

高中19人國道飆135km衝墾丁！18歲女噴飛…友人傻：失控了

月收6000萬正妹直播主輕生死亡！爆偷吃小王

不會調冷氣溫度　「一看遙控器」網秒點破

快訊／國1重大車禍！轎車撞大貨車28歲駕駛不治酒測超標

飲料被下催情藥！服務生小哥秒靠近她暗中保護

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

熱帶低壓「貼台灣北上」防大雨強風　各地降雨時間出爐

電玩起家創百億身價　漏接小三1通電話讓他家產被搬光

市府員工月薪3萬　竟買基隆1050萬宅

周杰倫台中吃飯「遭餐廳偷拍PO網」抓狂暴怒！

山上煮泡麵被「保育類嬌客」逼視

家樂福崇德店熄燈！家電全面下殺出清　最低38折起

新郎喝爛醉！新娘仍「1夜激戰3次」叫整晚

486先生臉書嗆吳宗憲　反遭網友灌爆

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋

《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋
寧願看醫生也不要跟爸爸爬山！　4歲米粒這樣答...秦昊好心寒XD

寧願看醫生也不要跟爸爸爬山！　4歲米粒這樣答...秦昊好心寒XD

雞排妹爆乳禮服現身信義區　吳宗憲拒領振興劵：希望它更簡單

雞排妹爆乳禮服現身信義區　吳宗憲拒領振興劵：希望它更簡單

Yeri亂入Jennie直播..還躺在床上XD　Blackpink四人透過手機合體全笑歪

Yeri亂入Jennie直播..還躺在床上XD　Blackpink四人透過手機合體全笑歪

曾之喬20歲一見鍾情辰亦儒　許瑋甯模仿曾國城講話...全場笑瘋

曾之喬20歲一見鍾情辰亦儒　許瑋甯模仿曾國城講話...全場笑瘋

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面