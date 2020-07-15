快訊／市長性騷女秘書…首爾市府說話了：停止二度傷害！

▲首爾市府呼籲，勿再對被害女秘書行二度傷害。（圖／翻攝自首爾市府Youtube）



記者羅翊宬／編譯

首爾市長朴元淳疑因性騷女秘書輕生，針對外界所提出的質疑，首爾市府於15日上午11時（當地時間）緊急於市廳2樓召開記者會，對外界說明「侵害女秘書人權」真相，防止大眾對於女秘書的二度傷害。市府表示，副市長徐正協（서정협）擔任秘書室長時，並未介入此次性騷醜聞中女秘書的人事任命案。

首爾市府發言人黃仁植（황인식，音譯）表示，將結合婦女團體、人權運動家、法律專家等外部人士組成調查團，釐清性騷醜聞真相，「調查團的組成與經營方式、日程等，會再與相關團體協調。」

黃仁植同時呼籲，目前最優先的課題，應該是停止對於被害女秘書的二度傷害，「組織將盡一切力量保護受害女職員的身份不被洩漏，並阻止散播謠言與關於該女秘書的人身攻擊。若發現市府職員散佈謠言、造成女秘書二度傷害，就算是市府內的主管，也決不寬貸。」

黃仁植也表示，將盡一切力量協助被害女秘書回歸日常生活。

＊以下為首爾市府關於朴元淳性騷醜聞的立場聲明：

〈將採取所有措施，與被害職員站在一起！〉

首爾市府透過婦女團體（13日）的記者會，對被害女職員的痛苦感同身受，在此傳達慰問之意。

因為曾是在同一職場共事的職員，我們的心情更加沉重。首爾市府將盡一切力量，與受害職員站在一起。

第一點，首爾市府將防堵一切關於被害女職員的二度傷害，將之視為優先課題。首爾市府先前曾發佈公文，表示將保護被害女職員身份不被洩漏，並防堵組織內散播關於女職員的謠言、人身攻擊。若得知市府內部出現二度傷害被害女職員的情形，將行嚴厲懲戒；就算是部門主管也會追問到底。在此也呼籲媒體、市民大眾能停止報導與討論關於該受害職員未被證實的報導和謠言。

第二點，首爾市府將不惜動用一切資源，協助受害職員回歸日常生活。諮詢專家意見，協助受害職員進行一系列精神治療，以恢復過往身心狀態，並協助保護期居住安全。

第三點，首爾市府將與女權團體、人權運動家、法律專家等民間外部人士共同組成調查團，以釐清所有真相。對於調查團的組成與經營方式，同時在此擔保其公正性與客觀性，未來將與相關婦女團體討論其他細節。

第四點，目前首爾市正經歷「市長空缺」空前混亂的危機，市府將盡所有力量協助治癒內部員工們所面臨的內心衝擊，從混亂中走出，並帶領市府所有職員重回工作崗位、穩定市政。未來更強化代理市長徐正協與各部門間的溝通，鞏固職員們的信賴與合作關係。

面對突如其來的變局，首爾市府將帶著全體職員轉換心境，在市政上盡最大的努力。在此也期盼市民們能共襄盛舉，共勉之。

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