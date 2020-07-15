　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女移工變毒梟！越南超正3姊妹「極樂陪酒」直擊　小吃部成銷貨點

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

阮嫌曾以技術移工身分合法入境，去年再度坐漁船偷渡來台，並靠著與女友販毒過著奢侈生活。（圖／翻攝畫面）

▲阮嫌曾以技術移工身分合法入境，去年再度坐漁船偷渡來台，並靠著與女友販毒過著奢侈生活。（圖／翻攝畫面）

圖、文／CTWANT

法務部統計，去年共查獲9476公斤毒品，為10年來最高，來自越南的毒品也在去年驟增，成為僅次於中國的第2名。而本刊調查發現，北台灣近日出現台越跨國販毒集團，該組織與台灣黑道勾結，以南門市場為中心，透過酒店、小吃部賣藥給移工，集團主嫌戕害同胞而得到優渥生活，出門以BMW等名車代步，身上動輒就是大疊現金，其女友還在臉書上多次炫富，行徑讓人髮指。

7月9日晚間，本刊抵達桃園南門市場，該處為住商混合大廈，一樓為看似平凡的菜市場，樓上卻精采無比，是越籍女移工「賺快錢」的重要據點，有數間卡拉OK、小吃部，和許多套房隱身其中，周邊的酒吧更大方用「波絲貓」為宣傳廣告，主打3人同行5000元的平價消費，是遊客口中的「極樂天堂」。

但記者造訪時，發現市場2、3樓漆黑一片，卡拉OK和小吃部皆鐵門深鎖，詢問周邊運將才得知，當地警方7月初才來此處大力掃蕩，要求店家暫時歇業，曾經的不夜城也成為如今的「鬼域」，而「被抄」的關鍵原因，則是該處竟藏有跨國販毒集團。

本刊調查，該集團主嫌為29歲的越南籍阮姓男子，他曾以製造業移工身分入境，去年10月再度坐漁船偷渡來台，他發現許多越籍移工會利用安非他命等毒品提神而開始販毒，阮男用同胞健康換得豐厚獲利，出入皆以BMW名車代步，身上則動輒帶著10數萬元的現金，新北警方則早已盯上這個大藥頭。

知情幹員透露，警方日前巡邏時，發現阮男開著贓車四處「趴趴走」，跟監才驚覺阮男駕駛BMW看似無目地的閒晃，卻總在工業區等越南人常出沒的地點徘徊，他車子一停下就會有人靠近攀談，雙方在車內進行交易，儼然成為神出鬼沒的「毒品快餐車」。

新北警方上月底在漁人碼頭將他逮捕，也查獲同車2男3女5名犯嫌，並在其車上發現約5公克的安非他命，而毒品包裝精美細緻，明顯是要販售牟利，阮男則對於毒品來源去向皆三緘其口，連通譯到場都拒絕回答，警方層層抽絲剝繭，發現阮男車輛來源於新北某當鋪，懷疑他與當鋪合夥，雙方一起販毒。

潘姓女友與其姊妹在小吃部上班，並於酒酣耳熱之際詢問客人是否需要「助興」，取得客人同意後，便拿出違法藥品販售。（圖／本刊繪圖組）

▲潘姓女友與其姊妹在小吃部上班，並於酒酣耳熱之際詢問客人是否需要「助興」，取得客人同意後，便拿出違法藥品販售。（圖／本刊繪圖組）

警方更發現，阮男的「快餐車」只是偶爾開小差、賺外快，毒品最大宗銷售管道是透過酒店、小吃部的私下傳遞，阮嫌的潘姓女友與其姊姊妹妹都在小吃部上班，疑似趁著酒酣耳熱之際販售違法藥品，潘女等人因長相甜美精緻而成為店內紅牌，阮男生意也更著蒸蒸日上。

而越南毒品滲透台灣早已不是新聞，法務部統計，去年共查獲9476公斤毒品,為10年來最高，而安非他命及K他命則主要來自越南，越南也「打敗」泰國緬甸等地，成為僅次於中國的第2大毒品來源。

「台灣警方不允許毒品存在，將強力掃蕩以示緝毒決心。」刑事局毒品查緝中心股長吳思翰說，移工吸毒多半是互相介紹，毒蟲和毒梟間的關係就像粽子越拉越長，警方則會從底層一路向上追溯，呼籲不論哪國民眾都勿以身試法，否則將「1個都跑不掉」。

桃園南門市場附近有許多卡拉OK和小吃部，是老司機口中的「極樂天堂」，也是越南毒幫販毒的最大通路。（圖／社會組攝）

▲桃園南門市場附近有許多卡拉OK和小吃部，是老司機口中的「極樂天堂」，也是越南毒幫販毒的最大通路。（圖／社會組攝）

延伸閱讀
越毒侵台2／「短命二郎」開BMW當毒品小蜜蜂　工業區閒晃覓商機
搬新家結新歡1／小煜變身大隻佬　揪妹嗑鍋洩新戀情
柯P的野望1／民眾黨藉高市長補選練兵　柯文哲吞藍打綠搏大位

ET快訊
驚悚撞擊影片曝！三峽少年「闖紅燈猛撞警車」噴飛傷重亡釀1死3
快訊／雲林麥寮六輕驚傳爆炸　工人曝：在我們對面，差點沒命
越南女移工變毒梟！超正3姊妹照片曝　警局沒穿內褲直露底
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

內湖大直地主「正宮史上最強」　正面照曝光！10年分產百億完封小三

基隆暖暖1女子離奇失蹤　最後身影曝！「戴斗笠往山上走」

22年前懸案！桃園檳榔西施慘遭殺害焚屍　3女收押1交保

驚悚撞擊影片曝...三峽少年「闖紅燈猛撞警車」噴飛傷重亡！釀1死3傷

快訊／雲林麥寮六輕驚傳爆炸　工人LINE曝：在我們對面，差點沒命

婦散心獨坐溪旁大石　不知溪水暴漲受困…三地門警消涉水救人

17歲少女輟學北上桃園當西施遭焚屍　家屬「等22年接獲噩耗」說話了

小三心機3個字讓「內湖大直地主」不避孕　偷髮驗親護百億家產！結局神展開

郵局開賣三倍券...頭香民眾「不到5點就去排」！她喜喊：要去幫狗狗買尿布

越南「超正3姊妹」照片曝！尋芳客爽吃摻毒丼　鏘到露底洩「名器」

《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋

寧願看醫生也不要跟爸爸爬山！　4歲米粒這樣答...秦昊好心寒XD

雞排妹爆乳禮服現身信義區　吳宗憲拒領振興劵：希望它更簡單

Yeri亂入Jennie直播..還躺在床上XD　Blackpink四人透過手機合體全笑歪

曾之喬20歲一見鍾情辰亦儒　許瑋甯模仿曾國城講話...全場笑瘋

高嘉瑜開大絕！飆唱《三天三夜》　不甩港湖胖虎...藍委堅占主席台

立院爆衝突濺血...費鴻泰手受傷　綠營破防線！5分內護陳菊入議場

郵局三倍券「排隊前注意3件事」　身分證字號末碼單數搶先購買

《Running Man》10週年！直播泥漿懲罰　光洙被冰淇淋師傅耍...換鍾國秒拿走！

黃子佼一聽到搭檔是柯佳嬿傻眼　宣布退出「三金」主持：不可能看到我

內湖大直地主「正宮史上最強」　正面照曝光！10年分產百億完封小三

基隆暖暖1女子離奇失蹤　最後身影曝！「戴斗笠往山上走」

22年前懸案！桃園檳榔西施慘遭殺害焚屍　3女收押1交保

驚悚撞擊影片曝...三峽少年「闖紅燈猛撞警車」噴飛傷重亡！釀1死3傷

快訊／雲林麥寮六輕驚傳爆炸　工人LINE曝：在我們對面，差點沒命

婦散心獨坐溪旁大石　不知溪水暴漲受困…三地門警消涉水救人

17歲少女輟學北上桃園當西施遭焚屍　家屬「等22年接獲噩耗」說話了

小三心機3個字讓「內湖大直地主」不避孕　偷髮驗親護百億家產！結局神展開

郵局開賣三倍券...頭香民眾「不到5點就去排」！她喜喊：要去幫狗狗買尿布

越南「超正3姊妹」照片曝！尋芳客爽吃摻毒丼　鏘到露底洩「名器」

除了0050、0056　還有這些隱藏版超強ETF可以選！

普伊格與勇士簽約續留大聯盟　暫看不到招牌舔棒動作

內湖大直地主「正宮史上最強」　正面照曝光！10年分產百億完封小三

基隆暖暖1女子離奇失蹤　最後身影曝！「戴斗笠往山上走」

川普簽香港自治法案！　中國外交部：對相關人員和實體實施制裁

都看看是誰來了！　「金塊一哥」解除隔離抵奧蘭多歸隊觀賽

哈登「蒙面」抵達迪士尼！粉碎確診傳聞　才被目擊在火箭主場練投

「我80幾歲讓我插隊！」阿嬤想插隊領三倍券…民眾冷回：卡緊領號碼牌卡實在

數十年來配方不變！雅漾活泉水、貝膚黛瑪潔膚液推出紀念瓶

老闆很兇！台南最有個性的超夯水煎包　外皮酥脆、內餡飽滿清甜

38秒狂轟26槍！短褲妹嚇到跳起 「以為放鞭炮」淡定撥髮繼續自拍

社會熱門新聞

快訊／三峽車禍1死3傷！少年闖紅燈撞警車噴飛亡2警濺血

高中19人國道飆135km衝墾丁！18歲女噴飛…友人傻：失控了

快訊／國1北上重大車禍！　轎車撞大貨車28歲駕駛不治

電玩起家創百億身價　漏接小三1通電話讓他家產被搬光

羽球國手撿屍人妻性侵　下場出爐

快訊／台中計程車墜港4死畫面曝　90度垂直下沉

快訊／台中計程車衝漁港4死　1人逃生報警

即／22年焚屍懸案偵破！2人落網

尋芳客爽吃摻毒姊妹丼　警局露底「名器」見人

男淋汽油自焚　母拒探視原因曝

5健身男性騷女教練：重訓後性慾較強

台中三屍凶宅　嚇壞住戶半年跑光

台東男酒後被警攔：我用滑行的！　法官判決無罪

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字還原暴行

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／三峽車禍1死3傷！少年闖紅燈撞警車噴飛亡2警濺血

月收6000萬正妹直播主輕生死亡！爆偷吃小王

高中19人國道飆135km衝墾丁！18歲女噴飛…友人傻：失控了

熱帶低壓「貼台灣北上」防大雨強風　各地降雨時間出爐

不會調冷氣溫度　「一看遙控器」網秒點破

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

快訊／國1北上重大車禍！　轎車撞大貨車28歲駕駛不治

周杰倫台中吃飯「遭餐廳偷拍PO網」抓狂暴怒！

市府員工月薪3萬　竟買基隆1050萬宅

電玩起家創百億身價　漏接小三1通電話讓他家產被搬光

飲料被下催情藥！服務生小哥秒靠近她暗中保護

家樂福崇德店熄燈！家電全面下殺出清　最低38折起

山上煮泡麵被「保育類嬌客」逼視

和女友約會「沒幹嘛噴5000」明細曝光

新郎喝爛醉！新娘仍「1夜激戰3次」叫整晚

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋

《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋
寧願看醫生也不要跟爸爸爬山！　4歲米粒這樣答...秦昊好心寒XD

寧願看醫生也不要跟爸爸爬山！　4歲米粒這樣答...秦昊好心寒XD

雞排妹爆乳禮服現身信義區　吳宗憲拒領振興劵：希望它更簡單

雞排妹爆乳禮服現身信義區　吳宗憲拒領振興劵：希望它更簡單

Yeri亂入Jennie直播..還躺在床上XD　Blackpink四人透過手機合體全笑歪

Yeri亂入Jennie直播..還躺在床上XD　Blackpink四人透過手機合體全笑歪

曾之喬20歲一見鍾情辰亦儒　許瑋甯模仿曾國城講話...全場笑瘋

曾之喬20歲一見鍾情辰亦儒　許瑋甯模仿曾國城講話...全場笑瘋

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面