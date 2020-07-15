女移工變毒梟！越南超正3姊妹「極樂陪酒」直擊　小吃部成銷貨點

▲阮嫌曾以技術移工身分合法入境，去年再度坐漁船偷渡來台，並靠著與女友販毒過著奢侈生活。（圖／翻攝畫面）

圖、文／CTWANT

法務部統計，去年共查獲9476公斤毒品，為10年來最高，來自越南的毒品也在去年驟增，成為僅次於中國的第2名。而本刊調查發現，北台灣近日出現台越跨國販毒集團，該組織與台灣黑道勾結，以南門市場為中心，透過酒店、小吃部賣藥給移工，集團主嫌戕害同胞而得到優渥生活，出門以BMW等名車代步，身上動輒就是大疊現金，其女友還在臉書上多次炫富，行徑讓人髮指。

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7月9日晚間，本刊抵達桃園南門市場，該處為住商混合大廈，一樓為看似平凡的菜市場，樓上卻精采無比，是越籍女移工「賺快錢」的重要據點，有數間卡拉OK、小吃部，和許多套房隱身其中，周邊的酒吧更大方用「波絲貓」為宣傳廣告，主打3人同行5000元的平價消費，是遊客口中的「極樂天堂」。

但記者造訪時，發現市場2、3樓漆黑一片，卡拉OK和小吃部皆鐵門深鎖，詢問周邊運將才得知，當地警方7月初才來此處大力掃蕩，要求店家暫時歇業，曾經的不夜城也成為如今的「鬼域」，而「被抄」的關鍵原因，則是該處竟藏有跨國販毒集團。

本刊調查，該集團主嫌為29歲的越南籍阮姓男子，他曾以製造業移工身分入境，去年10月再度坐漁船偷渡來台，他發現許多越籍移工會利用安非他命等毒品提神而開始販毒，阮男用同胞健康換得豐厚獲利，出入皆以BMW名車代步，身上則動輒帶著10數萬元的現金，新北警方則早已盯上這個大藥頭。

知情幹員透露，警方日前巡邏時，發現阮男開著贓車四處「趴趴走」，跟監才驚覺阮男駕駛BMW看似無目地的閒晃，卻總在工業區等越南人常出沒的地點徘徊，他車子一停下就會有人靠近攀談，雙方在車內進行交易，儼然成為神出鬼沒的「毒品快餐車」。

新北警方上月底在漁人碼頭將他逮捕，也查獲同車2男3女5名犯嫌，並在其車上發現約5公克的安非他命，而毒品包裝精美細緻，明顯是要販售牟利，阮男則對於毒品來源去向皆三緘其口，連通譯到場都拒絕回答，警方層層抽絲剝繭，發現阮男車輛來源於新北某當鋪，懷疑他與當鋪合夥，雙方一起販毒。

▲潘姓女友與其姊妹在小吃部上班，並於酒酣耳熱之際詢問客人是否需要「助興」，取得客人同意後，便拿出違法藥品販售。（圖／本刊繪圖組）

警方更發現，阮男的「快餐車」只是偶爾開小差、賺外快，毒品最大宗銷售管道是透過酒店、小吃部的私下傳遞，阮嫌的潘姓女友與其姊姊妹妹都在小吃部上班，疑似趁著酒酣耳熱之際販售違法藥品，潘女等人因長相甜美精緻而成為店內紅牌，阮男生意也更著蒸蒸日上。

而越南毒品滲透台灣早已不是新聞，法務部統計，去年共查獲9476公斤毒品,為10年來最高，而安非他命及K他命則主要來自越南，越南也「打敗」泰國緬甸等地，成為僅次於中國的第2大毒品來源。

「台灣警方不允許毒品存在，將強力掃蕩以示緝毒決心。」刑事局毒品查緝中心股長吳思翰說，移工吸毒多半是互相介紹，毒蟲和毒梟間的關係就像粽子越拉越長，警方則會從底層一路向上追溯，呼籲不論哪國民眾都勿以身試法，否則將「1個都跑不掉」。

▲桃園南門市場附近有許多卡拉OK和小吃部，是老司機口中的「極樂天堂」，也是越南毒幫販毒的最大通路。（圖／社會組攝）

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