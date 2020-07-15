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NOVA情報誌／「ROG 西風之神G14」　開箱大評鑑！

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

（圖／NOVA情報誌提供）

「不是猛龍不過江，不是好貨不鑑定！」大家好，今天要為各位評鑑近期很夯的話題電競筆電「ROG Zephyrus西風之神G14」，坊間不少媒體都稱這款為告白神機，但男哥認為僅僅說告白太狹隘，畢竟各位不是「小豬」，都很會做時間管理，總不能每月都告白一次吧，因此它最大功用倒不如說拿來跟對手「嗆聲」，或即時「秀心情」，客製出獨一無二的專屬圖騰與文字燈效，重點帶出門超吸睛「夏帕」有面子，稱之「夏趴神機」更為恰當，尤其這次Asus還找來新世代人氣饒舌歌手「高爾宣」代言，確實引發打中時下年輕遊戲族的目光與共鳴度。

廢話不多說，今天針對這款ROG西風之神G14的「外觀、效能、影音、接駁、操作」五大功能逐一開箱鑑定！

※評鑑一番目：「外觀」

（圖／NOVA情報誌提供）
「ROG西風之神G14」提供「月光白」與「日蝕灰」兩款時尚潮流外觀，今日我們鑑定的這款為「月光白」色，又稱為蘋果白，是坊間男女都愛的討喜色系。當然這兩款顏色各具特色，「日蝕灰」較走沉穩內斂路線，使用者可依個人喜好挑選。

（圖／NOVA情報誌提供）（圖／NOVA情報誌提供）（圖／NOVA情報誌提供）（圖／NOVA情報誌提供）

首先外盒設計上，G14顯得別緻有巧思，一打開時上方可看到ROG玩家共和國字樣，很妙是翻開上盒時下方筆電跟著墊高上傾，讓使用者能很方便將筆電從盒中拿出，光此設計小細節就讓使用者感到些許貼心！

實機拿上手後，整機工藝質感處理得相當不錯，包含上蓋抗指紋塗層，後側跑車導流型散熱孔規劃，尤其容易被忽略的背面同樣做工講究，散熱孔洞鋪排工整，整機金屬機身架構堅固結實，給人安心耐用感。

（圖／NOVA情報誌提供）（圖／NOVA情報誌提供）（圖／NOVA情報誌提供）（圖／NOVA情報誌提供）

體態上14吋機身做到薄1.99公分，重約1.7公斤，重量用小米體重機實測確實為1.7公斤（另一上蓋無燈效版本設計更輕薄，薄1.79公分，重約1.6公斤），就電競筆電來說輕薄度讓人可接受。另外很棒一點是窄邊框設計讓G14體面積有效縮減，實際上僅約傳統13吋機大小，大約比A4紙張或情報誌尺寸大一些，有利於攜帶擺放方便性。不過也因視覺上體積小，拿起來會產生比想像中沉的錯覺。

（圖／NOVA情報誌提供）（圖／NOVA情報誌提供）

當然外觀重頭戲，就是上蓋採CNC精密銑削製程加工鑿出的6,536個蜂巢狀小孔，搭配ROG一刀流斜切視覺，看起來充滿藝術感。據說這6,536孔洞數字可是來自ROG創立至今獲得的設計獎項數目，有其特別涵義。

（圖／NOVA情報誌提供）

將將將將～尤其在這上蓋孔洞區域中，G14前所未見內嵌1,215顆白光獨立mini LED燈，原廠稱之為「AniMe Matrix動態編程LED燈」，ROG西風之神G14也是世界第一款搭載這上蓋燈效創新機種！

（圖／NOVA情報誌提供）（圖／NOVA情報誌提供）

使用者搭配內建專用軟體，即能「客製化」自訂多種動畫、圖案或文字樣式燈效，跑馬燈方式秀在面板上，好處酷炫「夏帕」又兼具實用性，不但吸引目光焦點，讓眾人驚呼連連，特別是能真正「不撞臉」打造自我獨一無二個性風格外觀風格，並可隨心情即時變換燈效圖騰或文字燈效來嗆聲、告白或祝隊友生日快樂。舉例今天心情不美麗，大可打上「不爽」燈效抒發壓力，別人也能警惕少惹你為妙或適時安慰。

（圖／NOVA情報誌提供）

當然出廠時G14直接內建一些ROG「敗家之眼」特殊動畫特效、音樂模式與系統模式（顯示Mail/時間/電量/日期），讓懶得自己客製設計的玩家可直接套用。

（圖／NOVA情報誌提供）（圖／NOVA情報誌提供）（圖／NOVA情報誌提供）


創新功能往往最怕不成熟或難操作，實際測試發現G14無此問題困擾，設計得相當簡易到位。第一次使用時在右下方Windows搜尋欄輸入「ARMOURY CRATE」找到軟體點進，或是直接透過鍵盤左上方快捷鍵，皆能進入這ROG電競/燈效控制主中心頁面，接著點選左列第二項「AniMe Matrix」，即進入AniMe Matrix燈效軟體，這時系統會做步驟引導或按下「i標誌」即提供教學提醒，就能將你想秀出的燈效動畫從內容庫拖曳到預覽框中，或從電腦檔案中叫出載入，當確認動畫後按下右上方套用燈效鍵即完成。

（圖／NOVA情報誌提供）

（圖／NOVA情報誌提供）

同時動畫部分，系統可讓使用者自行設定間隔時間/對比/亮度等；文字部分則能設定行數/字體大小/字型與跑動速度，整個頁面規劃人性，入門操作幾乎無門檻，幾下工夫就能讓筆電很「夏趴」，這也讓獨家創新上蓋燈效功能大加分，整體就外觀創新我給予高評價。

（圖／NOVA情報誌提供）

※評鑑二番目：「效能」


（圖／NOVA情報誌提供）

（圖／NOVA情報誌提供）

當然身為一款電競機，效能絕對是玩家關注的點，「ROG西風之神G14」較特別是採用AMD八核心平台4000系列處理器，像是手頭這款為G14系列機最高規版（GA401IV），出廠核心搭載AMD最新7奈米製程 Ryzen 9 4900HS處理器，坊間評價相當高。這顆CPU是目前4000系列中效能僅次於4900H，且搭配上nVIDIA GeForce RTX2060 Max-Q 6GB GDDR6記憶體顯卡與16GB DDR4 3200MHz記憶體（最高可裝上32GB），輔以最高1TB PCIe3 X4 NVMe M.2 SSD固態硬碟等，整機規格配置相當漂亮。

（圖／NOVA情報誌提供）（圖／NOVA情報誌提供）

（圖／NOVA情報誌提供）（圖／NOVA情報誌提供）

實際上從CPU-Z測試軟體可看到， Ryzen 9 4900HS處理器具備8核心/16執行緒架構，基礎時脈為3.0GHz，最高Boost達4.3GHz，重點功率為35W TDP相對省電低功耗。效能上AMD發表時直接拿它跟英特爾Core i9-9880H比，且有多項數據領先，不但多工作業有優勢，尤其單核心最高4.3GHz時脈，處理性能約莫與一般Core-i7 H相當，尤其從CPU-Z實際跑分上可看到與英特爾Core i7-8700K相當接近，代表執行多工處理，玩遊戲或內容創作等皆游刃有餘，不讓人擔心。

（圖／NOVA情報誌提供）（圖／NOVA情報誌提供）（圖／NOVA情報誌提供）

(圖為原廠測試數據)

至於顯卡部分搭nVIDIA GeForce RTX2060 Max-Q這塊中高階板，同樣能因應坊間多數3A遊戲大作所需，1080P畫面平均皆可達60FPS畫面，並支援新世代光影追蹤技術，讓遊戲順暢且視覺栩栩如生。

不可忽視的散熱設計上，機體內配置高達81片扇葉的雙風扇自潔式散熱系統，輔以209片散熱鰭片與特殊散熱防塵通道，運作時提供穩定迅速的降溫效果。當然玩家會擔心AMD平台是否會有過燙問題，實際測試運作一段時間，發現手腕靠處的確會感受到溫熱感覺，但還不至於燙手，仍控制在讓人可接受範圍內。

（圖／NOVA情報誌提供）


※評鑑三番目：「影音」

（圖／NOVA情報誌提供）
接下來看看影音表現，G14在這部分也頗具亮點，機身搭載14吋2K等級WQHD IPS 2560×1400窄邊框面板，同時也另提供14吋Full HD 120Hz高刷新率螢幕版本供選擇。重點皆強調內建AMD FreeSync技術，有助於高速遊戲畫面順暢低閃爍，很棒是還通過國際PANTONE認證，支援100% sRGB廣色域相容，代表色彩表現精準掛保證，同時艷麗層次豐富，不但玩遊戲看起來很爽，一併適合對色彩較要求的創作族群們。

（圖／NOVA情報誌提供）

但唯一比較可惜是螢幕上方並無內建Webcam視訊鏡頭，想要視訊通話或遠端會議需另購USB Webcam配件，不過仍保留雙麥克風陣列收音功能。

（圖／NOVA情報誌提供）（圖／NOVA情報誌提供）（圖／NOVA情報誌提供）

當然除夠水準視覺觀感，G14音效表現同樣不俗，整機配置四顆Dolby Atmos環繞揚聲技術系統，不但底部配置2顆2.5W揚聲單體，鍵盤C面左右下方處也增設2顆0.7W高音單體，好處藉由多單體優化全音域環繞體驗，讓音樂聲與樂器聲更分明，且整體外擴音效聽起來不會太扁。

實際聆聽測試，外擴聲音量雖沒想像中大，但各音域平衡度控制得相當不錯，聽起來悅耳舒服，同時開到最高聲不會有破音疑慮；尤其接上耳機後環繞空間感瞬間提升，並能透過Dolby音效軟體調整選擇模式，因此建議打遊戲或追劇盡可能戴上耳機聆聽，才能體驗到更「聲」歷其境享受。

（圖／NOVA情報誌提供）

※評鑑四番目：「接駁」

（圖／NOVA情報誌提供）

接駁設計上，G14不錯是機身兩側皆規劃有新一代USB Type-C介面。右側機身散熱鰭片下，可看到配置一組USB 3.2 Gen 2 Type-C，以及兩組USB 3.2 Gen 1 Type-A接駁端供使用。

（圖／NOVA情報誌提供）（圖／NOVA情報誌提供）

機身左側則分別配置電源插孔，HDMI數位影音端，一組USB 3.2 Gen 2 Type-C及3.5mm耳機/麥克風輸出端。特別一提這組USB Type-C支援DisplayPort 1.4與PD充電技術，可用來做USB-C轉DP影像輸出或關機下進行手機充電，並可支援PD充電技術的行動電源替筆電即時供電。

至於無線上網連結部分，G14內建最新 Intel WiFi 6網卡，搭配上環境使用的同規WiFi 6 802.11ax技術路由器，仍可享受更高速低延遲無線連網品質。

（圖／NOVA情報誌提供）

※評鑑五番目：「人性操作」

（圖／NOVA情報誌提供）

最後看到「人性操作體驗」！首先G14承襲系列機的ErgoLift軸承設計，開啟螢幕時同步讓底部作動墊高，一來增添底部散熱效率，且帶來更符合人體工學往上傾斜鍵盤敲擊角度。

（圖／NOVA情報誌提供）（圖／NOVA情報誌提供）

G14鍵盤支援白色背光，並採用俗稱的巧克力按鍵，同時導入更佳1.7mm按鍵行程，實際測試敲打回饋感明顯，打起字來不會軟趴趴，手感上有中上水準。

（圖／NOVA情報誌提供）（圖／NOVA情報誌提供）

G14整格按鍵採用金屬銀配色，第一眼視覺清爽俐落，右上方配置整合指紋辨識功能的電源鍵，開啟電源同時能快速解鎖，兼具時間節省與隱私安全性。鍵盤左上方則設有四顆快捷鍵，分別為音量調大/調小鍵，麥克風靜音鍵與ARMOURY CRATE快速鍵。

（圖／NOVA情報誌提供）

特別一提是鍵盤上方還設有頗實用的F6螢幕截圖快捷鍵，一按就能擷取全螢幕或局部螢幕影像畫面，對於相關截圖作業需求或文書工作者很加分。

（圖／NOVA情報誌提供）

電力續航G14出廠搭載76Wh大電池容量，搭配AMD Ryzen節能處理器，原廠數據無線上網播放時間最長約可達10小時，實際若單純文書或一般上網操作，續航力確實可達7.8小時沒問題，但若看影片或打遊戲耗電快，建議使用者還是要接上電源，G14出廠配附薄型電源接頭，雖然比想像中大一些，但攜帶上不至太麻煩。

另外隨機也搭贈專用攜帶保護包與ROG有線燈效滑鼠，基本上算是貼心，不過這專用攜帶包質感沒有太突出，且非同色系白色，未來這部分若能再提升勢必更加分。

（圖／NOVA情報誌提供）

「總結」

一路評鑑下來，老實說這款「ROG Zephyrus西風之神G14」讓人挑剔的點真的不多，各方面都表現的相當成熟，尤其在充裕效能下，還有讓人驚艷創新「客製化上蓋燈效」，若是預算足夠，想挑一款很「夏帕」有面子電競時尚筆電，這款絕對是你的菜！

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