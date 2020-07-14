「5大星座」終結水逆！巨蟹座全方位好運　要什麼有什麼

▲水逆過後，這「五大星座」好運漸漸來臨。（圖／pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

水逆的日子總讓人覺得身心疲憊，霉運連連感覺快要活不下去，星座專家艾菲爾老師在臉書粉專指出，「這五大星座」終結水逆，好運慢慢降臨，人生的希望、自信、熱情、能量也逐漸被找回，對事情的進展有新的想法跟規劃，其中巨蟹座更為好運，「想要什麼、就有什麼」。

第五名、白羊座

煩惱將會煙消雲滅，工作上收入有機會倍增，還會有意外的獎金入袋，如果有做善事的習慣，可以讓自己福報連連。在生活方面將會有好的變動，不管是轉職丶跳槽丶生意轉型丶搬家，或是感情生活上的轉變，單身者會如願找到另一半，有對象的人，雙方關係更加昇華。不論是哪方面的變動，都可以令生活更加圓滿順利，有一種越過越好的感覺，內心會感到心滿意足。

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第四名、獅子座

職場運勢明顯好轉，前卡關的企劃丶難纏的客戶丶或是找你碴的同事都順利被擺平，讓你事情越做越順，煩惱的事情瞬間都沒了，這也使得工作效率大幅增加，可以很快速的完成上司交代的任務，同事也會對你另眼相看。此外，也會有提升地位的能量，在職場有機會可以升官，或是賺進一筆高額的財富，社經地位會跟著提高。

▲處女座在各方面都有「吉相」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

第三名、處女座

人際關係上會有大好運，過去陷害你，在背後說你壞話的小人瞬間退散，貴人會陸陸續續出現在身邊，為自己的工作、感情和生活帶來好運，各方面都有「吉相」。特別是在感情方面，不管是在曖昧中的族群，或正處波折的有伴者，能在貴人的幫助之下，使感情大增溫；單身者則能夠透過貴人，結交到一段好的姻緣，有望在今年順利脫單。

第二名、雙子座

幾乎每次都是水逆固定班底的雙子座，水星順行之後，之前感到不順心的事情、煩悶的事情都會漸漸的遠離，霉運也會離開，尤其是財務方面，總是口袋空空的狀況會得到緩解，會出現貴人，指點你賺錢之道，或是給予你中懇且實用的建議，有機會可以獲得一筆資金，或是收入因此而增加。在財運方面，可望蓬勃發展，錢越賺越多，不用再為錢煩惱。

第一名、巨蟹座

水星順行之後，帶來的好運是全方位的，不管是愛情、財運、事業、健康、甚至是家人的運勢都會明顯的改善，可說是好運零死角了。此外，心想事成的機率也會特別高，許多擔憂的事情都會迎刃而解，心中所渴望的願望也會一步步實現，會有一種想要什麼、就有什麼的好運。