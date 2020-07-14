雲端最前線／柯拉抬陳其邁聲量？藍綠拼「空戰」直播

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國民黨14日再次占領議場，要求民進黨「退回陳菊」，且動員千人參與立法院前的陳抗活動。前總統府秘書長陳菊14日首度以監察院長被提名人身份赴立院備詢，對藍營的抗議，她稍早透過臉書表示，已在立法院大樓準備接受審查，希望各黨團都能夠回歸議事程序，「就事論事，理性討論。」《雲端最前線》14日邀請新北市議員葉元之、民眾黨發言人楊寶楨、時力智庫執行長李兆立以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲陳其邁競選總部成立。（圖／陳其邁辦公室提供）

高雄市長補選如火如荼進行中，民進黨陳其邁帶著愛貓小米重啟書房直播，國民黨的李眉蓁找來國民黨主席江啟臣及副秘書長謝龍介助陣，雙方網路直播也在人氣比拚。此外，民眾黨主席柯文哲近日頻南下為候選人吳益政輔選，甚至開嗆對手「票投陳其邁就是懲罰自己啊」。對此，臉書粉專「聲量看政治」觀察三方候選人聲量，柯文哲嗆聲後，反而拉抬陳其邁的聲量，三方大打「空戰」相互較勁。

美中關係日益惡化，南海爭議趨緩多年後再成焦點。華爾街日報引述知情人士說法報導，華府擬首度正式反對北京聲索南海主權，指中方對海洋自由構成近代最大威脅。美國今年6月向聯合國抗議中國非法聲索南海主權，呼籲聯合國會員國團結一致，捍衛國際法和海洋自由。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。