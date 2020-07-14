快訊／國民黨武攻撲空！民進黨「調虎離山」護送陳菊11:28離開立院

▲抗議監察院陳菊人事案，國民黨立委霸佔主席台與民進黨立委隔空叫囂。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院臨時會14日審查監察院長被提名人陳菊，藍綠黨團皆發起甲級動員應戰，國民黨團欲阻擋陳菊進入立法院，但陳菊仍在上午7時16分在民進黨立委的護送下，順利進入立法院議場。不過由於國民黨團持續佔領議場主席台，陳菊於上午11時28分在民進黨立委的護送下順利離開立法院。

▲陳菊離開立法院。（圖／讀者提供）



針對監察委員提名案，監察院長被提名人陳菊14日上午赴立院報告並備詢，而國民黨團清晨開始在青島東路側門築起人牆，但民進黨臨時轉換陣地，火速拆解藍營的防線，並且在短短5分鐘內，護送陳菊從鎮江側門入場。

國民黨團立委清晨4點就已經集合，並在青島東路側門築起人牆，坐在地上想阻擋陳菊的座車；不過，民進黨團在確定現場藍營的佈陣狀況之後，總召柯建銘隨即下令轉換陣地，協調讓陳菊從鎮江側門入場，並且動員民進黨立委強勢推開在鎮江街少數的國民黨立委。

▲立法院臨時會審查監察院院長提名人陳菊資格，國民黨再度攻佔議場。（圖／記者湯興漢攝）

接著，陳菊就在眾多民進黨立委的護送下，在短短5分鐘內，就順利將她送進立法院議場；不過，藍綠立委也隨即在議場後門展開激烈的推擠衝突。在推擠的過程中，國民黨立委費鴻泰手指遭到割傷濺血，緊急上救護車送台大醫院。

國民黨眼看場外無法阻擋陳菊，也在總召林為洲的帶領下，把陣地轉換到議場內，率領部分委員武攻衝進議場，推倒發言台、備詢台，意在不讓陳菊上台備詢；同時也號召委員佔領主席台，打算拖遲會議進行，以杯葛監察院人事案。

最後，眼見陳菊遲遲未進入議場，國民黨立委約於11點20聚集在議場後門抗議，一度還與民進黨立委隔空互嗆，接著傳出陳菊將從右方側門離開，國民黨立委隨即前往阻擋，民進黨團卻選擇調虎離山，最後在部分立委的護送下，讓陳菊由左方側門坐上黨團總召柯建銘的座車，並在兩排警察列隊下於11時28分快速離開立法院。

根據立法院議程規劃，監察院人事同意權案於13日舉行公聽會、14日上午進行監察院長被提名人陳菊審查會、7月14日下午至7月16日進行監察委員被提名人審查會，並於17日進行監察院人事同意權案表決。