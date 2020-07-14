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5歲女童命喪「空指部神祕隧道」　私刑逼認罪！半枚血掌紋成翻案關鍵

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圖、文／鏡週刊

本刊調查，此次爆發貪瀆弊案的福興營區，除空指部藏身於此最為敏感外，其中還有條福興隧道貫穿蟾蜍山，傳言指隧道中藏有軍方精密武器與戰機管制系統。但該營區1996年曾爆發5歲女童被姦殺命案，屍體棄置在軍營水溝，士兵江國慶後來慘遭電擊凌虐，軍方還在隧道掛上白布幔，布置成靈堂來裝鬼嚇人，以恐怖偵訊手法私刑逼供，軍法程序更在11個月內走完，火速將江國慶槍決。

空指部營區改建工程斥資30億元，預計在今年底完工，包括戰管、通航、氣象等聯隊也會陸續遷入。

▲空指部營區改建工程斥資30億元，預計在今年底完工，包括戰管、通航、氣象等聯隊也會陸續遷入。（圖／鏡週刊提供，下同） 

空軍公館營區在1996年爆發5歲女童遭姦殺命案，士兵江國慶遭刑求逼供，火速遭槍決，家屬含冤陳情多年，獲國賠上億元。（翻攝自民間司法改革基金會臉書）

多年後，江國慶案被認定為冤案，國防部不但遭監察院糾正，檢方還重啟調查，雖然根據案發地廁所窗戶遺留的半枚血掌紋，重新逮捕1名嫌犯，但法院二審判無罪，讓這起當時發生在福興營區、震驚全國的凶殺案真相至今未明。

至於涉嫌行賄的中工，隸屬威京集團，主席沈慶京才剛將旗下的京華城，以372億元標售回自己的中石化公司，而引起各界關注。中工目前營造本業總承攬合約破千億元，不少都來自政府標案，包括台北市政府第一果菜及萬大魚類批發市場改建統包工程、曾文水庫南化聯通管統包工程、桃園捷運綠線、台大醫院健康大樓新建工程、桃園國際機場第三航站區滑行道及機坪設施工程、高雄小港機場跑道整建工程、石門水庫防淤隧道工程等。

除了拿下不少公共工程標案，中工推出的知名豪宅建案「陶朱隱園」，曾被《CNN》評選為全球9大城市地標，每戶交易總價介於18億到22億元，刷新台灣史上豪宅的新天價紀錄。雖然中工建案實績光鮮亮麗，但標案卻爆出重大貪汙醜聞，有待檢調盡速查明，才能還給全民公道。

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