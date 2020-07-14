香港「暴增52確診」創新高！　港府急下令：餐廳6點後禁堂食、迪士尼關園

▲香港強制乘搭交通工具人士佩戴口罩。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港新冠肺炎疫情反彈，13日更是新增52例確診，其中本地個案佔41例，破單日最高紀錄。特首林鄭月娥傍晚率領官員公佈多項防疫措施，包括強制乘搭交通工具人士佩戴口罩、餐廳下午6時至翌日早上5時不得堂食；迪士尼樂園和海洋公園關閉7天等。

香港新冠肺炎疫情第三波大爆發，本月6日至今錄得253例確診個案，當中182例為本地感染，涉及茶餐廳、粥麵店、計程車司機、老人院等，仍有54宗是源頭未明。

▲林鄭月娥公佈防疫措施 。（圖／路透社）

林鄭月娥13日召開記者會，公佈收緊防疫措施，重新將限聚令由目前50人減至最多4人，為期2周；同時餐廳每桌人數縮減至最多4人，並首度規定每日下午6時至翌日早上5時，不准設堂食，只能外賣。新規定由15日淩晨0時起生效，暫為期7天。

林鄭月娥還表示，香港迪士尼樂園和海洋公園需關閉，另外美容院、KTV、按摩院等12類處所15日起也需關閉，關閉期先以7日為基準後會再檢視，而非過往每次14天。

▼香港迪士尼樂園再度關閉 。（圖／路透社）

值得注意的是，此次公佈的防疫措施中，首度規定餐廳「晚六朝五」不得堂食。對此，香港餐飲聯業協會會長黃家和則指出，這次社區爆發嚴重，難以預測持續多久，餐廳生意在這1、2個星期會大受打擊，生意甚至跌回3至4月的穀底；因為政府早前派發了資助，餐廳未必立刻倒閉，但疫情來勢洶洶，之後可能會有裁員情況。

黃家和表示，早前疫情較為穩定，餐廳生意轉好，尤其是父親節，市民們有所鬆懈，相比起3月，此次第三波疫情在多區餐廳爆發，源頭不明，令他更加擔心，不過他也懷疑限聚令下，最多四人一桌的限制是否可以控制疫情。