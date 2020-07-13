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警匪追逐玩過火！美國13歲童瞄準弟弟左後腦開槍：他不守規則

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記者楊庭蒝／綜合報導

美國賓夕凡尼亞州（Commonwealth of Pennsylvania）一名13歲男童賴特（Brayden Leroy Wright），在與9歲的弟弟玩「警匪追逐」的遊戲時暴怒，朝著弟弟的頭部開了一槍，導致弟弟當場身亡。檢方等待賴特成年後，將以殺人罪和加重人身傷害罪起訴。

綜合外媒報導，當局報告指出，事發在當地時間8日早晨，賴特偷偷從拿走一把藏在沙發中的口徑9毫米手槍，想要與弟弟一起玩警匪追逐的遊戲，但弟弟在遊戲過程中並沒有遵守規則，導致賴特相當生氣。

賴特趁著弟弟在沙發上玩手機的時候，將槍口抵住弟弟的頭部左後方，並扣下了板機，接著撥打911報警。醫護人員趕到現場時，弟弟頭部大量出血並沒有呼吸心跳，送醫急救後仍不治身亡。

男童們的父親告訴警方，他在家中藏有2支槍，都是作為自我防衛用途。據悉，賴特在13日出庭受審，而他父親目前並沒有受到任何指控。

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