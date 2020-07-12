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陳其邁競選總部成立！「栗子頭」帥兒低調入競選團隊

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▲陳其邁長子（右三）將替爸爸助選。（圖／陳其邁辦公室提供）

▲陳其邁長子（右三）將替爸爸助選。（圖／陳其邁辦公室提供）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨高雄市長補選戰候選人陳其邁競選總部12日啟用，陳其邁受訪時像市民表示感謝，「8月15號要讓高雄再出發，8月15號是贏回屬於高雄人的日子。」競選總部啟用祈福典禮上，陳其邁長子陳政通也悄悄現身，據了解他這次也加入了競選團隊，不過作風低調的他會擔任後勤工作，默默替爸爸助選。

陳其邁長子陳政通在父親2018年選戰時還是大學生，當時就曾跟母親一同替爸爸掃街拉票，那時還是首投族的他，在投票時曾透露看到父親為了選舉頭髮都白了很心疼。如今陳政通已經退伍，希望能幫爸爸的忙，由於陳其邁相當保護家人，安排他進入活動組選戰後勤工作。

陳其邁12日受訪時表示，非常謝謝所有的市民朋友的加油打氣，「我們希望在8月15號是屬於高雄人共同的日子。從2018年我輸了高雄市長的選舉，已經經過了一年多，高雄很多的紛紛擾擾，8月15號是我們高雄重開機的日子。」

陳其邁提到，經過一年多，市民已經用選票證明自己是這座城市的主人，8月15號是高雄邁向國際城市，是讓高雄市政重開機，也是未來不管在產業、經濟、就業，或者是重大建設大步邁前的日子。

陳其邁說，要特別感謝一起來打這場選戰的所有朋友，不管是藍、綠，不管是年輕朋友或是各行各業。8月15號開始，高雄市即將再一次成為屬於高雄人共同的城市。相信經過2018年市長選舉的挫敗，將會用更謙卑的心情、更努力的態度、更堅定的勇氣，贏回市民對我們的信賴，「我相信未來的高雄不僅是屬於高雄人大家禍福與共、生命相依的地方，更是一個帶領著高雄人、台灣人與國際接軌邁向美好未來的偉大城市。」

陳其邁強調，「我陳其邁，準備好了，我願意跟我的故鄉高雄一起用我的生命，努力的打拼，不斷的往前跑，讓我的故鄉更好，也讓台灣更好。再一次的要感謝所有市民朋友，今天能夠來競選總部幫我們加油打氣，我們會更努力、更謙卑、更加不斷努力往前衝，跟所有市民朋友一起努力打拼，再一次感謝大家，謝謝大家，也祝福所有的好朋友身體健康、萬事如意。」

▼陳其邁競選總部成立。（圖／陳其邁辦公室提供）

▼陳其邁競選總部成立。（圖／陳其邁辦公室提供）

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關鍵字：

陳其邁高雄市長補選

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