東石海之夏季七月周末登場　百人踩街嘉年華做頭陣　

▲2020東石海之夏踩街嘉年華百人齊踩街，熱鬧登場。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「2020東石海之夏」將在7月18、19、25、26日連續2個週末在嘉義縣東石漁人碼頭登場，11日下午在東石鄉舉辦第一波「嗨夏踩街嘉年華」活動，由縣長翁章梁率領300位演出者走上東石街頭，從東石國小一路熱鬧步行至先天宮，為讓受疫情悶太久的遊客更嗨，文化觀光局更加碼準備萬元禮品進行摸彩，翁章梁現場抽出5名腳踏車幸運得主，開心笑說「除了看表演外，還讓大家把大獎帶回家！」

▲2020東石海之夏踩街嘉年華特技表演。（圖／嘉義縣政府提供）



今年共邀請到15團嘉義在地優質團隊，由太子龍獅團-祥龍戲珠，以傳統吉祥神物「龍」首領進行開場，形態偉美的舞龍飛騰，象徵帶來吉祥、歡樂和幸福。還有許多嘉義縣在地團隊一起來參與，包含東石國小舞獅隊、朴子國中樂旗隊、東石國中老鷹樂團、南華大學火舞藝術表演、神奇樂坊國樂團等，總表演團數有15團。

▲2020東石海之夏踩街嘉年華原民表演。（圖／嘉義縣政府提供）

「提前讓東石熱起來！」翁章梁說，透過踩街方式讓東石街區更加熱鬧，不僅讓在地鄉親感受到活絡氣氛，也能讓外地遊客看見嘉義人的熱情，今年是第2度舉辦東石海之夏踩街活動，去年獲得很多鄉親迴響，今年更加碼舉辦摸獎活動，就是要讓所有鄉親跟遊客都能一起同樂！

嘉義縣文化觀光局長許有仁表示，期待在接下來2個周末，全國的遊客都可以來東石漁人碼頭參加「2020東石海之夏」，有八三夭、陳零九、邱鋒澤、林凡、黃妃、白家綺、小朋友最愛的MOMO家族、15分鐘煙火秀，還有首度打造的戶外酒吧「蚵集吧」，讓遊客邊聽音樂邊享受微醺感，活動相當精彩豐富，詳細活動資訊可上「東石海之夏」粉絲專頁查詢。

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