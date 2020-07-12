永和文化路塌陷影片曝！工人嚇傻拉封鎖線…「關鍵90分」慘變天坑

▲影片為11日上午9點25分至10點55分的坍方過程，因時間因素縮短成1分50秒影片。

記者柯振中、陳雕文／新北報導

新北市永和區11日上午發生嚴重工安意外，文化路113巷一處集合式住宅工程疑似施工不慎，導致一旁的馬路地基下陷、路面崩塌，連帶著影響附近住宅，讓民眾嚇傻逃離。隨著時間過去，坍塌過程的影片也隨之曝光，只見路面開始凹陷，工人發現不對勁，布置封鎖線，但仍無法阻止坍方，路面出現一道道裂痕，接著崩落，場面怵目驚心。

文化路113巷的住戶11日上午聽見聲音、聞到怪味，感覺地面在震動，覺得不太對勁，抬頭往外看去，卻發現路面破了大洞，趕緊跟家人說，接著一同往外跑。

沒想到，一樓門口，牆壁就開始崩落小石塊，路面也已經坍塌，房屋外牆傾斜，接著就聽到了里長的示警廣播。住在一樓的女屋主發現狀況，在鏡頭前哭到癱軟，房子去年才買，花了3000多萬元，結果入住不到半年，發生這種狀況，就算以後再怎麼修繕，仍人心有餘悸，「怎麼住？怕都怕死了！」

▼永和坍塌畫面曝光，90分鐘內整條路變了樣。（圖／記者陳雕文翻攝）



女屋主心痛回應，發生這種事情，大家心裡都很難過，希望建商能妥善處理，不然晚上沒辦法睡覺。這名女屋主還透露，建商出包的狀況，已經不是第一次，她住在一樓，馬路的另一邊就是工地，但工地卡車進出時，曾經撞壞她家大門，讓她感到相當生氣。

意外發生突然，許多民眾擠在事發現場，情緒憤憤難平，議員助理出面緩頰，希望能給點時間，但住戶完全不領情，直接回嗆「那誰給我們時間，我們的房子、我們的東西都在裡面！那我問你，我們住哪裡」。

這次的受災戶還包括前總統馬英九的幕僚張德厚，他面對這樣的事件，也感到相當無奈，儘管工地技師說「雖然沒有危險，萬一你回去又塌下來那怎麼辦」，讓人心有餘悸，根本不敢回家。

▼永和文化路塌陷，住戶的家毀了。（圖／記者陳雕文翻攝）



依據影片畫面，塌陷過程開始時，靠近工地的柏油路開始裂縫、下陷，還有民眾從一旁騎過，接著工人開始慌忙走動，顯得不知所措，隨後才開始設置障礙物、拉封鎖線，路面也在此時開始出現多道裂縫，柏油開始向下剝落，令人感到怵目驚心。

對此，新北市長侯友宜表示，這起事件造成附近6棟30戶住家受損，緊急疏散了65人、預防性疏散50戶38人，一共疏散80戶103人，目前分別安置在2處旅社，無人傷亡。侯友宜說明，由於事發突然，民眾無法回家，相關單位已經發放慰問金，每戶發5000元。

侯友宜指出，目前各單位正在修復自來水、瓦斯管線，經過土木結構技師勘驗後，80戶住家目前狀況穩定，沒有再坍塌之虞，接下來預計花2到3天的時間修復管線、夯實連續壁，確認安全無虞，再讓住戶回家，「我要求業者負起責任賠償損失，市府也將協助居民監督、把關！」欣欣天然氣公司也說，經過檢修後，受損的瓦斯管線應該可以在2、3天內恢復。

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