阿伯捷運開手電筒看書…要求她手機轉邊　「理由曝光」網傻眼

▲阿伯使用手電筒放大鏡在看書 。（圖／翻攝自臉書●【爆怨公社】●）

記者施怡妏／綜合報導

許多人在搭車時，多半會滑手機度過通勤的時光，日前一名網友下班後，在搭捷運回家的路上，突然被一名阿伯指責，要求她把手機轉邊，擔憂電磁波會傷害頭腦，並直言「我不想得腦癌，在外面也尊重別人。」讓她氣得大喊，「我都沒抱怨他在捷運上開手電筒看書，會刺到別人眼睛，跟我講什麼尊重？」

原PO在爆怨公社上發文，提到自己下班搭捷運回家時，被一名用手電筒放大鏡看書的阿伯批評，要求把手機轉到別的方向，理由是電磁波會傷害頭腦，聽完後頓時傻眼回覆，「可是你周遭的人全都在用手機啊」。沒想到阿伯竟然回說，「至少妳的手機不要對著我的頭啊，在外面也尊重別人」。此話一出，原PO暴怒心想，「手機我也只是拿在手上啊，難不成我手機的電磁波是直線橫式的，不偏不倚會貫穿他的頭？」

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讓原PO最不爽的是，阿伯的最後一句話「在外面也尊重別人」。她認為，「手機我也只是拿在手上，他的燈光有刺到我眼睛好幾次但我可沒說什麼，跟我講什麼尊重？」她也強調，「我要抱怨的是他說的話，而不是放大鏡。」



貼文一出之後，許多網友在底下留言，「可見這位阿伯不是一般人，沒知識裝博士的真的讓人感覺很腦」、「大概就跟抗議基地台那些原始人一樣無知腦殘」、「有可能他是外星人，對電磁波比較敏感」。

許多網友留言回覆阿伯的妙招，「就直接回他人必自重而後人而重之，就像我不知道你會介意電池波一樣，我也最恨有人拿手電筒對著我，我眼睛痛」、「妳沒有回他捷運車廂都是用電的，你搭這個會全身都得喔」、「我會回他甘我屁事」、「這時候要放大悲咒，然後告訴他：這是有加持過的手機，叫大悲機」。