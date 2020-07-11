買烤鴨錢帶不夠想賒帳　高雄女暴打攤商！接著她當眾脫褲拉屎

▲楠梓一名女顧客大鬧攤販，遭員警制止。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄楠梓一處黃昏市場，出現購物糾紛！目擊民眾指出，有名買烤鴨的顧客因為身上的現金不夠，想跟店家賒賬不成，竟然鬧翻店家的烤鴨攤，甚至出手打老闆娘，最讓人感到不可思議的是，這名女顧客被帶到市場辦公室後，她竟不顧別人眼光，直接脫掉褲子拉屎，員警來了後，一共4名員警合力將她壓制，但她人被壓制在地還繼續叫囂，讓周圍其他顧客看了都很傻眼。



這起事件發生在楠梓區德民黃昏市場，時間為10日下午5點左右，儘管事後員警成功將失控的女顧客壓制、逮捕，但過程中，從附近民眾錄下的影片可以看出來，這段壓制過程十分「辛苦」，只見一名短髮女警試圖將人壓制時，遭到對方大力拉扯頭髮，甚至人都要背上銬了，還對員警嗆聲說：「你想怎樣？」

▲員警制止女顧客過程辛苦，遭網友酸常訓不夠。（圖／記者黃子倩翻攝）

女顧客反抗、叫囂樣樣來，影片被PO網之後，網友議論紛紛，有人認為員警花費太大力氣，才將人壓制，因此認為「常訓教官應該哭哭」還有人說「被壓制的人是？教官？」、「只能說常訓要認真點，搖頭。」網友酸員警的意味濃厚！但也有替員警說話，寫道「現在的社會亂象，刁民太多了，警察大人辛苦了。」

只不過，這名女顧客賒賬不成，竟出手攻擊攤販，導致二位攤販身上多處抓傷、挫傷，這兩人到醫院驗傷後，將領取診斷證明書向女顧客提出傷害告訴。而警察將女顧客帶到市場管理室安撫情緒，不料她情緒失控竟在管理室便溺，口出惡言辱罵現場執勤員警六字經、無恥、垃圾等不當字眼，並伸手拉扯警員頭髮，警方也將她依妨害公務現行犯上銬逮捕移送橋頭地檢偵辦。

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