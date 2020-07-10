稱石虎是「虛擬動物」臉書被灌爆　網友嗆台中議員李麗華「妳也是虛擬的」

▲李麗華對於網友批評表示不予理會。（圖／李麗華提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市議會9日進行「石虎保育自治條例」二、三讀會，多名國民黨議員認為保育雖然重要，但不該犧牲地方建設，甚至還脫口而出「沒影的石虎」、「石虎是虛擬」等語，其中議員李麗華臉書被灌爆，網友反嗆「沒看過妳，妳也是虛擬的」等，李則說不予理會，努力爭取地方建設就好。

▲李麗華的石虎虛擬之說，臉書被網友灌爆。（圖／李麗華臉書）

石虎保育自治條例爭議之點在於，未來不但設置石虎保育委員會，公共工程開發面積為1公頃以上，或新闢、拓寬道路長度為1000公尺以上，且位於台中石虎熱區者，應向石虎保育委員會諮詢，且採取對環境友善的工法，這項條例引發藍綠議員不同意見，藍議員就擔心會影響地方繁榮，要求退回重審，而綠議員則堅持要照案通過。

議員林汝洲說，他是土生土長的大肚人，住了50多年，從沒有看過石虎，當初大肚區要開闢華南路時，前市長胡志強和環保團體就以有石虎出沒為由，限縮華南路開闢寬度，造成現在路面太窄，車禍頻傳，保育動物生態雖然重要，但不該為了「沒影的石虎」，阻礙地方發展。

議員張瀞分也說，過去10多年都沒有聽過「石虎」這2字，直到林佳龍時代要舉辦花博才出現，花博也因為石虎，分成好幾個地方舉辦，她認為，每種動物都需要保護，為何獨獨針對石虎，希望訂定自治條例時要更慎重。

沒有舉手發言的李麗華，見議場上為了石虎一事爭吵不休，脫口而出石虎根本是虛擬的，不料短短幾小時，臉書被憤怒的網友灌爆，「我父親生活50多年，沒見過你，想必你也是虛擬的」、「石虎就是有這些奇葩工程才會被路殺」、「很想去罰三位議員去上環境教育課100個小時」、「有一種虛擬動物叫寶可夢，妳應該是搞錯了」、「這些政是活著的笑話」、「妳的票也是虛擬的」等反嗆回去。

李麗華事後受訪表示，很多人都沒有看過石虎，即使看到被路殺的屍體，也不知從何而來，她直言石虎根本就是虛擬的動物，如果因為虛擬的動物而影響地方發展，相當不智，對於網友在臉書上的批評，她不予理會，她只管好好爭取地方建設，包括今天的宜欣國小活動中心動工，以及即將興建的太平國民運動中心就好。

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