金門大學畢業證書演穿越劇！2020變2000...學生超傻眼　校方回應了





▲金門大學畢業證書出包。（圖／記者林名揚翻攝）



記者林名揚／金門報導

國立金門大學畢業證書繼2012年因印刷品質不佳被學生抱怨，時隔8年，2020年的畢業證書又再度出包，這次的畢業證書出現「漏字情形」，將英文版畢業證書的應該出現的西元2020年（two thousand and twenty）漏印了「twenty」，相隔數年又出包，讓今年的畢業生非常的「不開心」，對此事件，金大表示將會逐一的確認後再補寄給畢業生。

收到這版漏字的畢業生表示，畢業證書是學生努力4年換來的成果，不過目前校方對於畢業證書上的內容並無逐一的校對就發給畢業生，相當不用心，也讓國立大學的名號蒙灰，對此也有2012年的畢業生表示，畢業證書出包好像成了學校的傳統。

▲▼金門大學表示，目前正在逐一向學生查核錯誤的畢業證書，並逐一補寄。（圖／記者林名揚翻攝）



請繼續往下閱讀...

金門大學主秘蔡宗憲說，對於這次的事件，查證了其他800多名的硬屆畢業生後並無錯誤，該名拿到錯誤版本的學生可能是延畢生或提前畢業這兩個時間點拿到的畢業證書，對於這疏漏校方表示歉意，蔡宗憲指出，這批印製的畢業證書除了800多位的大學畢業生外，還有延畢生47張及碩士班12張，目前正在逐一致電查核中。