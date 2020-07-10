　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

金門大學畢業證書演穿越劇！2020變2000...學生超傻眼　校方回應了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼金大畢業證書出包 。（圖／記者林明揚翻攝）

▲金門大學畢業證書出包。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚／金門報導

國立金門大學畢業證書繼2012年因印刷品質不佳被學生抱怨，時隔8年，2020年的畢業證書又再度出包，這次的畢業證書出現「漏字情形」，將英文版畢業證書的應該出現的西元2020年（two thousand and twenty）漏印了「twenty」，相隔數年又出包，讓今年的畢業生非常的「不開心」，對此事件，金大表示將會逐一的確認後再補寄給畢業生。

收到這版漏字的畢業生表示，畢業證書是學生努力4年換來的成果，不過目前校方對於畢業證書上的內容並無逐一的校對就發給畢業生，相當不用心，也讓國立大學的名號蒙灰，對此也有2012年的畢業生表示，畢業證書出包好像成了學校的傳統。

▲▼金大畢業證書出包 。（圖／記者林明揚翻攝）

▲▼金門大學表示，目前正在逐一向學生查核錯誤的畢業證書，並逐一補寄。（圖／記者林名揚翻攝）

請繼續往下閱讀...

金門大學主秘蔡宗憲說，對於這次的事件，查證了其他800多名的硬屆畢業生後並無錯誤，該名拿到錯誤版本的學生可能是延畢生或提前畢業這兩個時間點拿到的畢業證書，對於這疏漏校方表示歉意，蔡宗憲指出，這批印製的畢業證書除了800多位的大學畢業生外，還有延畢生47張及碩士班12張，目前正在逐一致電查核中。

▲▼金大畢業證書出包 。（圖／記者林明揚翻攝）

ET快訊
彰化車站「自強號出軌」！　後方列車塞爆
易遊網被爆大量解僱員工！　官方回應了
回家又悶又熱！台電曝真相「超神一個步驟」：節能又省電
烏克蘭正妹「壞一次8千」！他揪團開應召站...狂削14女　下
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

遭爆大量解僱員工！易遊網：組織調整僅20人異動、無大量裁員計畫

徵夜班家管16hrs「月薪25K根本選妃」　人妻：禁公主病！網怒：比外傭還低

白沙屯媽為香燈腳消暑「招雨神」　停轎鎮安宮下起西北雨...他開心喊：神蹟

金門大學畢業證書演穿越劇！2020變2000...學生超傻眼　校方回應了

故宮南院「夏日親子藝術月」皇帝的多寶格登場　多元展覽結合消防夏令營

他拍下區間車上一盒筆！內行人驚呆：這很貴耶　曝「＝丟了5000」爆熱論

全台12處森林遊樂園　7/15起至年底「每人可免費入園一次」

超商冰櫃「借冰一下」被當垃圾　婦人飆罵7分鐘：沒遇過壞人喔！

考題放水只有1選項！「括號一行字」邪惡原因曝光　網推爆：全部猜C會被當

陶朱隱園「億元實品屋」將公開　想參觀須先審核「人品」

鄧紫棋Vlog發起《別勉強》翻唱挑戰　片尾藏彩蛋...超大咖親自示範

KID掀朋友家客廳「神秘方形地板」　一掀起來驚呼：有魚！！

劉詩詩「一個眼神」吳奇隆就懂！　「夫妻相處模式」曝光…甜到鄭爽摀臉

小客車撞倒機車騎士「無感落跑」 下班警直擊猛追攔截：靠邊停車！

陶晶瑩網路新節目超「無尺」　虧炎亞綸人間自走炮...站旁邊怕怕der

鄧倫玩密室逃脫「全程尖叫不停」ＸＤ　被鬼嚇到「拖行楊冪1公尺！」超狼狽

比特犬「恐攻」32秒影片曝！主人一家5口椅子猛砸拉不開　黑汪狂哀嚎險死

惡火進逼！絕望母死前扔兒出3樓　前海軍陸戰隊員1秒衝刺奇蹟救援

上北檢控鮑魚三妹「毀我一生」！　吃屎哥摔手機：當藝人塑膠做的

毛弟邱宇辰揪羅志祥打球「變膀胱者XD」　花100天增肌..結果身高少9cm

遭爆大量解僱員工！易遊網：組織調整僅20人異動、無大量裁員計畫

徵夜班家管16hrs「月薪25K根本選妃」　人妻：禁公主病！網怒：比外傭還低

白沙屯媽為香燈腳消暑「招雨神」　停轎鎮安宮下起西北雨...他開心喊：神蹟

金門大學畢業證書演穿越劇！2020變2000...學生超傻眼　校方回應了

故宮南院「夏日親子藝術月」皇帝的多寶格登場　多元展覽結合消防夏令營

他拍下區間車上一盒筆！內行人驚呆：這很貴耶　曝「＝丟了5000」爆熱論

全台12處森林遊樂園　7/15起至年底「每人可免費入園一次」

超商冰櫃「借冰一下」被當垃圾　婦人飆罵7分鐘：沒遇過壞人喔！

考題放水只有1選項！「括號一行字」邪惡原因曝光　網推爆：全部猜C會被當

陶朱隱園「億元實品屋」將公開　想參觀須先審核「人品」

國旅新玩法！玩遍全台15間農村廚房　每人1500、用三倍券折抵還送農遊券

快訊／自強號彰化站出軌！車頭卡軌道　台鐵緊急搶修…列車「大塞車」

戲劇教母周遊力挺王令麟　宣布加入東森新連鎖揪藝人團分享愛

那那大師親曝「60、30、10」原則　風險規避超重要！避免意外忽降臨

不斷更新／吳桀睿二壘打狙擊威拉諾　首局統一2比0樂天

【黃寶慧】慧眼看天下／中印兩軍後撤　中國不戰而勝贏家！？　 美軍機抵近廣東！　 川普雙航母想嚇誰！？

有人肯娶假奶女星要珍惜！　小Call「遭婆婆犀利吐槽」洩真心話

馬英九70大壽！羅智強提前慶生...大喊「馬總統我們以你為榮」

美批准182億對台軍售案　大陸官媒怒嗆：當提款機？

阿龐拍戲搞不倫床戰！大膽抱小三入房竟是「女兒學姊」

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

生活熱門新聞

台中4同事集資1200！爽中30億

快訊／新冠肺炎再添2例！指揮中心1400記者會說明

接遺體回殯儀館！老員工竟性侵女屍

站捷運手扶梯左邊又被人不好意思　她回應讓對方安靜了

妹妹「飆淚腿軟」攔轎賜福！畫面逼哭萬人

20多歲女返台「美國返台2天」才發病

隨白沙屯媽祖進香！羅小妹「手術超順利」

國內爆首例牛結節疹　農委會15:30說明防疫處置

麥當勞驚見「無頭」顧客！網一搜嚇壞：靈異公社見過他

屈臣氏今開賣中衛口罩「官網無限轉圈圈」

午後雷雨來了！氣象局發大雨特報

安以軒被熱飲燙到　麥當勞回應了！

新增2例境外移入　美國、阿曼工作返國確診

她推好市多消暑飲品「簡直完美比例」　網勸退

更多熱門

相關新聞

最難領國小畢業證書！金門《多年小學》3關鐵人陣

最難領國小畢業證書！金門《多年小學》3關鐵人陣

多年國小今年畢業生畢業系列活動，又有一個新創舉，「小鐵人成年禮」挑戰活動，於畢業前夕6月20日歡樂開趴。此活動是結合學校本位課程及特色活動而衍生的，融合了學校長期以來所推展的體育特色運動：長跑、SUP（立式划漿）獨輪車三大特色。

金門老師載女學生回家　她嚇到崩潰狂抖

金門老師載女學生回家　她嚇到崩潰狂抖

區間測速出包！全台剩新北、苗栗、台中執法

區間測速出包！全台剩新北、苗栗、台中執法

線上面試　金大成立遠距視訊中心

線上面試　金大成立遠距視訊中心

馬雲：畢業證書只能當「收款憑證」

馬雲：畢業證書只能當「收款憑證」

關鍵字：

金門大學畢業證書出包

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

身分證亂填A123456789　害他信用破產

游否希徵駕駛「月薪曝光」！

陳建州道歉「真的是時候了」！

熊熊「一次中2點」承認性慾強又好色

王少偉遭重打變臉　哈孝遠急道歉

陸大使館：哈薩克不明肺炎1772人死

高雄男舞廳被砍3刀　斬斷大動脈放血慘死

台中4同事集資1200！爽中30億

過來人曝4大地雷科系！設計系哭了

課後相約七星潭…女師與國三男「海灘野戰」

韓國瑜付費上「博恩夜夜秀」　價碼曝光

快訊／韓首爾市長遺體確認被尋獲

比特犬「恐攻」32秒影片曝！黑汪狂哀嚎險死

多喝水不如懂喝！醫驚揭「喝錯下場」恐致命　3大關鍵點曝光

吳念軒方志友爆曖昧　吳心緹查勤崩潰分手

更多

最夯影音

更多
鄧紫棋Vlog發起《別勉強》翻唱挑戰　片尾藏彩蛋...超大咖親自示範

鄧紫棋Vlog發起《別勉強》翻唱挑戰　片尾藏彩蛋...超大咖親自示範
KID掀朋友家客廳「神秘方形地板」　一掀起來驚呼：有魚！！

KID掀朋友家客廳「神秘方形地板」　一掀起來驚呼：有魚！！

劉詩詩「一個眼神」吳奇隆就懂！　「夫妻相處模式」曝光…甜到鄭爽摀臉

劉詩詩「一個眼神」吳奇隆就懂！　「夫妻相處模式」曝光…甜到鄭爽摀臉

小客車撞倒機車騎士「無感落跑」 下班警直擊猛追攔截：靠邊停車！

小客車撞倒機車騎士「無感落跑」 下班警直擊猛追攔截：靠邊停車！

陶晶瑩網路新節目超「無尺」　虧炎亞綸人間自走炮...站旁邊怕怕der

陶晶瑩網路新節目超「無尺」　虧炎亞綸人間自走炮...站旁邊怕怕der

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面