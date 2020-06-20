最難領國小畢業證書！金門多年小學最後一哩竟是天堂路…魔鬼爆汗3小時

記者林名揚／金門報導

多年國小今年畢業生畢業系列活動，又有一個新創舉，「小鐵人成年禮」挑戰活動，於畢業前夕6月20日歡樂開趴。此活動是結合學校本位課程及特色活動而衍生的，融合了學校長期以來所推展的體育特色運動：長跑、SUP（立式划漿）獨輪車三大特色。

▲金門多年國小的畢業證書可以說是最難領，還得通過魔鬼3小時 。（圖／記者林名揚翻攝）

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在早上八點時，畢業生就從校門口出發，開始挑戰第一個項目「路跑5公里」，途中經過農試所、淨水廠等地，路途中因炎熱的高溫，同學們個個汗流浹背，但在彼此互相鼓勵下，終於到達太湖。接著穿好救身衣挑戰第二個項目「划SUP」遶太湖中小島一圈，同學們倆倆一艘SUP，或坐或站的划完全程，過程中有些同學因重心不穩而落水，但都能在彼此協助下，迅速的爬回SUP，再繼續未完的挑戰；最後一項是「騎獨輪車」回學校，途中經由士校路、環島東路返校，在這個挑戰項目中，同學們反而輕鬆的、開心的完成，同學們表示能輕輕鬆鬆的騎回學校，可能是他們六年來訓練的成效，在這一刻終於派上用場。

▲金門多年國小的畢業證書可以說是最難領，還得通過魔鬼3小時 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門多年國小的畢業證書可以說是最難領，還得通過魔鬼3小時 。（圖／記者林名揚翻攝）



經過三小時的努力，同學們陸續完成挑戰，學校準備了花圈、也頒發獎狀和獎品鼓勵完賽的同學。學生純誼表示感謝學校舉辦這個活動，讓她可以在小學生涯留下美好的回憶；重釳則表示謝謝同學們在活動中對他的幫助及等候，沒有大家溫馨的鼓勵他不可能完成挑戰。畢業班導師許遐典，一路陪伴全體學生完成挑戰，欣慰的表示，這個班級從四年級迄今，一起經歷許多波折，不論是獨輪車練習、樂樂棒球比賽等等，都在團結合作的氛圍中克服困難，希望孩子們學習到努力與堅持的重要，這次首創小鐵人挑戰，也是寄望孩子們攜手合作，完成畢業前最後一項任務。

多年校長陳來添表示：本次成年禮活動不以競賽成績為目的，而是以完賽為目標，更不以個人表現為依據，而以團體共同的成就為光榮，也就是教導孩子六年來，你們是一個共同的團體，不是一個個個體的組合，在未來的人生旅程中，當你擁有優於他人的能力，除了讓自己發光發熱，閃耀亮眼之外，更別忘了，善用上天賦予、環境優渥條件、自己努力而得的能力，去幫助在周遭的朋友，甚至陌生人，讓世界共好。

▲金門多年國小的畢業證書可以說是最難領，還得通過魔鬼3小時 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門多年國小的畢業證書可以說是最難領，還得通過魔鬼3小時 。（圖／記者林名揚翻攝）