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北京入境男不想居家檢疫「躲網咖3天」　北市衛生局重罰100萬元！

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▲▼疾管署說明新冠肺炎疫情,中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中 。（圖／記者李毓康攝）

▲中指揮官陳時中今宣布違反居家檢疫第一次，就直接強制隔離。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

一名男子3月21日從北京入境台灣，未依規定於填寫居家檢疫地點進行居家檢疫，偷偷躲在網咖。台北市衛生局也依法重罰100萬元，已於109年4月1日開立裁處書。另外，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（1）日也宣布，即日起居家檢疫偷跑，只要被抓到一次就直接強制隔離，且不能領防疫補償金，隔離期間還得支付住宿費、餐費等其他費用。

該民眾109年3月21日自中國北京入境，居家檢疫期間自入境日起至4月4日止，解除居家檢疫日期為4月5日，但該民眾從機場入境後隨即失聯，在衛福部「入境檢疫系統」線上填寫的手機門號為空號，3月22日經民政及警政人員至居家檢疫住所親訪，確認該男未依規定於住所檢疫，通報失聯。

請繼續往下閱讀...

台北市政府警察局也在3月24日於網咖尋獲，自失聯起至尋獲為止，共歷時約79小時，嚴重違反居家檢疫規定，核其行為已涉及違反傳染病防治法第58條第1項第4款規定，依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第15條第2項規定，從重裁處新臺幣100萬元整罰鍰。

根據北市衛生局統計，至109年4月1日止，共開罰74人。依情節輕重，違反居家檢疫規定分別開罰1萬元罰鍰計有66人、5萬元罰鍰計有1人、7萬元罰鍰計有4人、100萬元罰鍰計有2人；違反居家隔離規定遭開罰6萬元罰鍰1人。

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