IG改版新功能！ 往左滑能「置頂3則留言」　實用小技巧一次學起來

▲Instagram新功能可置頂留言。（示意圖／達志影像／美聯社）



實習記者陳玟婷／綜合報導

IG使用者看過來，Instagram又推出新功能！現在可以在貼文中選擇「3則重要的留言置頂」，讓貼文更加有趣，也能讓讀者一目了然重要訊息。IG 這次不只開放給商業帳號和創作者帳號，而是選擇一次推播給所有使用者，大家都可以搶先試用「留言置頂」新功能。

操作的方式很簡單，分為三個步驟：

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第一步：點進貼文並找到要置頂的留言

第二步：向左滑動，即會出現四個選項

第三步：點按大頭針的圖像後，即完成置頂留言

▲使用示意圖。（圖／實習記者陳玟婷攝）

要注意的是，一次最多釘選3則留言，被置頂後留言者會收到通知。若要取消，一樣點選留言，將大頭針圖像從實心改選為空心，即可取消釘選留言。

▲使用示意圖。（圖／實習記者陳玟婷攝）

另外，IG不只推出留言置頂功能，也啟用「管裡貼文標註權限」與「批次刪除大量留言」，「管理標註權限」指用戶可以透過設定，有權決定是否被標註在貼文內；「批次刪除大量留言」則是指，能大量刪除負面評論，最多一次可勾選25則。

近來因網路霸凌氾濫，名人常遭遇一窩蜂湧入的酸民攻擊，散播不實評論，卻苦於無相對應的機制回應此類狀況。IG官方表示，新推出的功能有助於用戶篩選惡意評論，留下正面有趣的留言，遠離網路霸凌，創造良好的使用環境。