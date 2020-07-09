影／炮竹廠爆炸「蘑菇雲」烈焰衝天　3公里外玻璃全碎！女童驚喊：媽快跑

▲四川一間鞭炮廠爆炸。（圖／財經真相YouTube）

圖文／CTWANT

大陸四川省德陽市南豐鎮昨（8日）晚間9時許發生一起爆炸案，一間炮竹工廠突然發生爆炸巨響，震度強到3公里外的房子玻璃都被震碎，之後更連著發生第二次爆炸，被居民錄下整個過程，影片甚至能聽到女童驚恐喊著：「媽媽快點跑！」截至凌晨2時統計，爆炸分別造成2人重傷、4人輕傷。

▲爆炸發生時出現巨響。（圖／雨是那麼鹹YuxianTVYouTube）

綜合陸媒報導，德陽市警方表示在昨日晚間9時10分接獲許多民眾報案，表示南豐鎮圓盛村有一間炮竹工廠的引線車間起火，並且已經引發爆炸。許多附近居民表示有聽到巨響，火勢相當嚴重；警消立即出動，前往事發地點滅火，並尋找可能受困的民眾。

報導指出，距離炮竹工廠約3公里處的民宅，不僅防盜門被震開，就連玻璃都被震碎！22時許又連續發生兩聲巨響，而且這次的爆炸威力比第一次更強，讓所有人都感到非常害怕。

警方、消防和應急單位獲報後立即趕往現場，除了緊急救火之外，也努力需找受傷、被困民眾，以及疏散附近圍觀的群眾。凌晨2時許火勢受到控制，統計共有6人被送到醫院，其中有2人重傷、4人輕傷；事故發生原因仍有待警消調查。

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