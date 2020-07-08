月票搭破萬「令人佩服」！成大教授揭親身經歷...酸柯文哲「單一價值思考」

▲李忠憲質疑柯文哲沒讀書。（圖／記者林敬旻攝）



記者邱茀濱／綜合報導

柯文哲上任力推的1280吃到飽月票，近日被爆出有民眾搭破萬元，讓他不禁好奇到底是誰，甚至要求徹查乘客軌跡。對此，成大教授李忠憲質疑柯文哲沒讀書，不僅搞不清楚北捷的定位與功能，還想侵犯乘客的隱私，並舉出德國「美好週末車票（Schönes-Wochenende-Ticket）」的例子，力挺搭破萬元的乘客。

長年撰文批判柯文哲的李忠憲，6日晚間在臉書發文再嗆，身為首都的市長，完全搞不清楚大眾運輸的功能與定位，「這樣有讀書嗎？」開吃到飽的餐廳，嫌人家吃太多，還想查人家的行動軌跡侵犯隱私。

相隔10小時，李忠憲7日一大早又針對1280吃到飽月票，分享他在德國的親身經歷，他認為北捷1個月要坐到1萬元「根本一點也不誇張好不好！」而且不論是工作或是遊玩，「都令人非常佩服」。

李忠憲進一步解釋，德國有一種票叫做「美好週末車票（Schönes-Wochenende-Ticket）」，1張票要30馬克（約新台幣500元），可供5人一起使用，「一整個週末全德國的火車在某種列車等級之下，全部都可以乘坐，平均一個人不到100台幣。」李忠憲指出，德國火車票非常貴，利用「美好週末車票」坐到幾千塊台幣是稀鬆平常的事，如果有心要破萬也不是很困難。

「台灣聯考的精英，往往就只有單一價值的思考，像這樣，以為金錢是衡量所有事情的唯一標準。」最後李忠憲強調，人其實並不擁有金錢，唯一擁有的是時間，時間是最寶貴的資源。

▲成功大學教授李忠憲 。（圖／翻攝李忠憲臉書）



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