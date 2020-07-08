500元「動滋券」！運動、看比賽、買裝備都能用　20~26日開放上網登記

▲教育部體育署宣布將發行400萬份500元的「動滋券」，可用於運動場館、觀賞運動賽事和購買運動用品等。（圖／翻攝自動滋網網頁don500.sa.gov.tw）

文／中央社

教育部體育署今天宣布將發行400萬份500元的「動滋券」，可用於運動場館、觀賞運動賽事和購買運動用品等，於20日至26日開放民眾上網登記，28日抽籤，採線上電子錢包方式進行抵用。

繼政府推出振興三倍券後，體育署號召民眾挺運動，今天召開「動滋券」說明記者會，宣布加碼提撥運動發展基金新台幣20億元，發放400萬份500元「動滋券」，民眾可使用於運動場館、觀賞運動賽事、參加體育活動、購買運動用品等相關運動產業使用。

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上半年不少運動賽事或產業受到新冠肺炎疫情影響，隨著疫情趨緩，下半年不少賽事將如火如荼登場，教育部長潘文忠表示，「國人也要一吐悶氣，把免疫力提高，最好的方法就是出門運動」。

體育署表示，「動滋券」採先登記後抽籤方式，只要是本國國民與持有居留證的非本國籍配偶，都可至「動滋網」登錄基本資料參與抽籤，中籤者即可獲得500元電子抵用券。

「動滋券」將於20日至26日開放民眾上網登記，登記採分流方式，身分證末碼為單數（1、3、5、7、9）的民眾，可於週一、三、五登記，身分證末碼為雙數（0、2、4、6、8）於週二、四、六分別上「動滋網」登記，週日則單雙數皆可登記，將於28日公開抽籤，後續以簡訊和電子郵件方式通知中籤民眾。

「動滋券」採線上電子錢包的方式，抽中者至「動滋網」填寫資料後，可獲得500元抵用額度，可分次抵用，使用期限自109年8月1日上午10時起至12月31日止，並可搭配振興三倍券使用。

民眾可上「動滋網」查詢適用的店家，而實體店家以行動裝置登入「動滋網」後，掃描顧客QR code，輸入顧客證件後3碼驗證後，即可抵用。