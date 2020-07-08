蔡英文「訓誡」大法官沒錯？　林濁水：太慘了

▲林濁水。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

總統蔡英文被指「喝斥」大法官呂太郎，掀起軒然大波。在場的兒童權益促進協會理事長王薇君說明，喝斥一詞或許不妥，蔡英文的確有「訓誡」，但呂太郎負責法案，蔡英文當然要找呂太郎。蔡英文澄清，該有的尊重與禮貌都有。不過，前立委林濁水認為，「太慘了」。

前大法官許玉秀投書媒體，指總統蔡英文3月在官邸接見民間監督落實司改國是會議決議聯盟時，把大法官呂太郎找來「喝斥」一頓。對此，司法院由祕書長林輝煌澄清，指控內容絕非事實。

在場的王薇君跳出來還原真相，她表示，呂太郎進入官邸後坐在律師尤伯祥旁邊，蔡英文告訴官員「法律人不要有法律人的傲慢」，總統府也常接到民眾陳情，都會交給相關單位處理，整個過程2小時40分鐘，其中40分鐘是蔡英文在告誡官員要回應人民」。

對於外界批評蔡英文是否該找大法官來問，王薇君說，喝斥一詞或許不妥，蔡英文的確有「訓誡」，但呂太郎之前負責該法案，後來接手的人不清楚狀況，蔡英文不找呂太郎，那要找誰？希望批評者別鑽牛角尖。

林濁水8日在臉書大酸，王薇君站出來還原真相挺蔡英文，她說蔡英文喝斥或許不妥，是在訓誡政府官員，原來蔡英文喝斥「或許不妥」，但當然應「把大法官當政府官員」叫來大家面前「訓誡」一番，且叫就來，就是對大法官該有的尊重，太慘了。

林濁水還說，如真是總統制，權力分立，行政立法對等彼此制衡，國會總召卻說國會有一個「上面的」，等於國會是聽話奉命的，不是制衡的，美國憲法「立法權屬於國會」落伍了，「立法權屬於上面」才對，「不一樣慘？」