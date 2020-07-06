KTV唱歌太難聽...隔壁包廂踹門狂吼：別唱了！兩女扭打「指甲都咬掉」

▲監視器畫面。（圖／翻攝自荔枝新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

不少人會打趣五音不全的人「別人唱歌要錢，你唱歌要命」，但竟有人因此大打出手。江蘇常州一名陳姓女子日前就因在KTV唱歌太難聽，被被隔壁包廂的李姓女子斥責要求道歉，雙方隨後爆發肢體衝突，兩人扭打成一團，最後雙雙掛彩，手指甲都被咬掉了。

▲警方到場後兩女子才停止互毆。（圖／翻攝自荔枝新聞）

綜合陸媒報導，陳女和丈夫以及一群好友，相約在KTV唱歌喝酒，不料房門突然被李女踹開，進來後指著她大喊「你唱歌太難聽了，別唱了！」陳女氣得反駁，「唱得難聽又怎麼樣，關你甚麼事？」兩人爭吵一陣後，工作人員將李女勸離包房。

酒過三巡，陳女依然憤憤不平，這時工作人員又進入包房，告訴她隔壁的李女要求過去道歉。陳女聽罷便難忍怒火，直衝隔壁包廂，要與李女理論。

儘管朋友們都開始勸和，但兩人依舊扭打成一團，直至警員到場才結束紛爭，雙方都受傷流血。陳女委屈的說，「（李女）把我手都咬破了，還有這個手指甲都被她咬下來了。」

▲警方回應。（圖／翻攝自荔枝新聞）

待兩人酒醒且平復情緒後，警員分別對他們進行批評教育，指出李女不該惹是生非無禮挑釁，陳女則不該讓口舌之爭演變為肢體衝突。在警員調解下，兩人決定各自承擔己方醫藥費，互不追究對方責任。

消息傳出後引發熱議，不少網友認為李女的責任較大，「在KTV進去說別人唱歌難聽？反正我是做不到！」、「各自承擔醫藥費不公平，闖入的李女士明顯是挑事方！應該賠付陳女士的醫藥費！」、「我怎麼看都是李女士的錯吧」。也有網友打趣說，「主要責任在KTV，因為隔音不好」、「隔音效果這麼差嗎」、「嚇得我都不敢唱歌了」。