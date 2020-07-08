美軍計畫購買數量不詳「蘇製武器」　包括AK系列步槍、T-90坦克砲彈

▲美軍計畫收購蘇製武器，包括T-90坦克的砲彈等等。（圖／翻攝自俄羅斯國防部）



記者林彥臣／綜合報導

美國的承包網站在7月初的消息指出，美國陸軍正在購買數量不明的非北約系統彈藥，包括蘇聯時期製的武器，包括AK系列步槍以及T-90主力坦克砲彈等等。

軍事分析家馬里亞索夫（Dylan Malyasov）在軍事新聞網站Defence Blog投書指出，陸軍承包指揮部（Army Contracting Command）計劃為美國國防部、其它美國政府機構、外國盟友購買的「特殊彈藥和武器系統」（SAWS）將用於測試、訓練和作戰，以支持國家軍事戰略。

▲AK系列步槍也是收購的目標之一（圖／路透社）



美軍一份聲明表示，SAWS將首先適用於非美國的武器系統。就這次的收購計畫而言，SAWS，或者非北約標準彈藥，主要指前蘇聯和東歐國家生產和使用的武器彈藥。

潛在的購買清單包括蘇聯式步槍、機槍以及相關的彈藥，例如卡拉什尼科夫AK系列步槍。

此外，計畫採購的彈藥還包括T-64、T-72、T-80和T-90主力坦克使用的大口徑砲彈。未來的採購種類包括但不限於火砲和迫擊砲砲彈、火箭彈、航空炸彈和導彈、反坦克導彈和高爆火箭。

►摩洛哥優油超狂特價799元！護髮神油用途超乎想像