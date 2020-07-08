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3歲女童「幼兒園遭霸凌」血染內褲：有人戳我尿尿地方　師冷眼旁觀滑手機

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男同學將囡囡壓在桌邊，以手指摳弄她的下半身，但老師只顧著滑手機、未及時制止。（圖／讀者提供／為保護當事人，照片經變色處理）

▲男同學將囡囡壓在桌邊，以手指摳弄她的下半身，但老師只顧著滑手機、未及時制止。（圖／讀者提供／為保護當事人，照片經變色處理）

圖、文／CTWANT

新北市三峽區一名3歲小女童「囡囡」（化名），日前被父母發現下體流血，父母詢問之下，女童才說出：「有人戳我尿尿的地方。」調閱監視器才發現，女兒在幼兒園長期被男同學霸凌，還以身體「磨蹭」；而女兒遭霸凌時，班級老師卻冷眼站在一旁，未出面制止，事發後幼兒園竟也不聞不問，反控家屬栽贓，還嗆：「如果幼稚園被調查完都沒事，就會開始調查家屬。」讓家屬氣憤難平。

7月2日晚間，下著大雨的三峽，天空不時傳來閃電，記者來到阿成夫妻兩人的住處，客廳牆上掛滿孩子的畫作，地上還有許多玩具，夫妻倆坐在沙發上無奈的說：「我們多希望這件事從沒發生過。」

阿成夫妻口中的「這件事」發生在一個月前，可能會對他們的女兒「囡囡」造成一輩子傷害。「我的女兒才3歲，這麼小，什麼都不懂，為什麼她要承受這麼多痛苦？」阿成進一步透露，6月8日晚間，囡囡洗澡時，整個浴缸突然染成血紅色，她還不斷喊痛，老婆嚇得趕緊尋找原因，竟在囡囡的下體發現傷口，「我們以為是囡囡自己抓傷的，當時並未特別留意。」

6月8日在家洗澡時，囡媽赫然發現浴缸裡的水有血色，才發現女兒囡囡下體受傷流血。（圖／本刊繪圖組）

▲6月8日在家洗澡時，囡媽赫然發現浴缸裡的水有血色，才發現女兒囡囡下體受傷流血。（圖／本刊繪圖組）

6月10日，阿成夫妻接到幼兒園老師來電指出，囡囡下體流了許多血，整件內褲沾滿血跡，「我看到血內褲也差點嚇昏，因為那樣的血量，真的不會是自己抓傷造成。」阿成說，經過仔細地詢問，囡囡才緩緩說出原因，「班上有人弄的，我不理他們，不要跟他們做朋友了。」

面對女兒童言童語地說「有人戳下面」，阿成夫妻心都碎了，隨即帶囡囡到醫院驗傷。驗傷結果顯示，囡囡處女膜雖未破裂，但外陰部有明顯傷口，甚至還有血尿狀況，阿成夫妻認為事態嚴重，立即替囡囡辦理停課，並且報警處理，「一看到幼兒園的監視器，才知道我女兒在裡面是怎麼被欺負的！」阿成痛心地說。

針對家屬指控，幼兒園周姓輔導老師坦承，園方確實有疏失，班級老師事發當時使用手機是在使用點名系統點名，並非在滑手機，後續會加強老師管理，取消手機點名規定。周老師強調，園方在發現囡囡下體流血時，就有與家長密切聯繫，但家長始終不願透露囡囡的狀況，所以園方也不得而知。周老師說，「家屬提告『性交猥褻』，這個字眼實在太重，在事件未釐清前，園方不願意去臆測男童就是兇手，相信男童只是單純喜歡囡囡才會經常撲抱她。」

新北市教育局幼教科表示，確實有接獲到女童在幼兒園遭同學戳下體導致流血一事，已在6月12日到該幼兒園進行稽查，結果查獲該園未依規定人數編班、師生比不符規定等事項，將依《幼兒教育及照顧法》相關規定裁處，並要求限期改善。教育局表示，因此案涉及性霸凌，後續將轉移給社會局「家庭暴力暨性侵害防治中心」處理。

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