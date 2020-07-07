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嘉義情侶超火爆！女友賓士車被撞下山溝　「原因曝光」結局超傻眼

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記者柯沛辰、翁伊森／嘉義報導

嘉義縣梅山鄉太興村一處露營區5日清晨驚傳轎車墜落山溝，當時賓士休旅車不斷衝撞，將另一輛白色賓士轎車撞落山溝。警方表示，這是情侶吵架糾紛，男友一怒之下撞落女方轎車，目前女子已做筆錄備案，但暫不提告。

臉書社團「爆料公社」上傳一段影片，拍攝地點在嘉義縣梅山鄉，時間則是5日清晨5點多。畫面中可見，一男一女發生爭吵，男子竟駕駛銀色休旅車，來回3次撞擊，不斷發出「碰、碰、碰」的巨響，最終白車不堪重擊，墜落山溝。

▲▼情侶吵架，男竟開車將女友車撞落山溝。（圖／翻攝爆料公社）

▲情侶吵太兇，男方開車將女友賓士車撞落山溝。（圖／爆料公社）

附近露營的遊客被吵醒，現場目擊全程，事後在網上透露，這是一起男女感情糾紛，疑似女方提出分手，開白色轎車離去，不料男方開休旅車出來找人，在山坡邊狹路相逢，竟氣得把對方的車撞下山溝。

嘉義縣警局竹崎分局證實，這是男女感情口角，男子情緒失控，才會憤而開車將女方車輛撞下山溝，所幸女子及時逃脫，未跟著車子墜落，也未受傷，稍早已向警方備案並製作筆錄，但暫不提告。

由於兩輛車都是賓士，年份也還很新，許多網友看完紛紛表示，「有錢人的碰碰車」、「有錢人就是任性」、「兩台百萬賓士車一毀一傷」、「太可怕了吧，還好女生有跑掉」掀起熱議。

▲▼情侶吵架，男竟開車將女友車撞落山溝。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼影片中可見，男方開車猛撞，將女友賓士撞落山溝。（圖／爆料公社）

▲▼情侶吵架，男竟開車將女友車撞落山溝。（圖／翻攝爆料公社）

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