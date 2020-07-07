　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

解決連假國5塞爆老問題！宜蘭爭取台2線濱海公路大里至福隆段截彎取直

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼解決連假國5塞死人老問題！宜蘭爭取重啟台2線濱海公路大里至福隆段截彎取直案。（圖／宜縣府提供，下同）
▲解決連假國5塞死人老問題！宜蘭爭取重啟台2線濱海公路大里至福隆段截彎取直案。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

解決連假國5塞死人老問題！車潮需分流轉移，宜縣府7日爭取重啟台2線濱海公路大里至福隆段截彎取直，這段路長從16公里縮短為9.5公里，再接基福公路。但公路總局曾評估，因用路人還是以走國5為主，車潮轉移量有限，加上工程費約90億，經濟效益不高，但對於縣府重啟評估可行性研究，將由局方決定。

▲▼解決連假國5塞死人老問題！宜蘭爭取重啟台2線濱海公路大里至福隆段截彎取直案。（圖／宜縣府提供，下同）

7日宜蘭縣務會議中，針對端午連假國5大塞車問題，縣政府認為還是要請行政院儘速核定鐵路高架案，綜合規畫階段可與鐵路高架、高鐵延伸宜蘭、東部快鐵規畫期程並進，打造三鐵共構，交通部儘速完成國五銜接蘇花改的可行性報告與建設、蘇花安計畫、開闢台二庚線（礁溪外環道）、還有研議公共運輸服務倍增計畫等。

請繼續往下閱讀...

至於短程解決國5塞車問題，縣府建請交通部增加國5客運搭乘優惠，持續專案補助假日客運紅綠線接駁、濱海公路蘇澳端往蘇花改方向建議設置大客車優先道，並請高速公路恢復壅塞時段開放路肩通行，讓國5北上到頭城的與繼續北上的分流，研議新增國5蘇澳交流道末端往花蓮指引牌面。

另外，交通部鼓勵走台2線濱海公路分流車潮，但台2線路彎且長，建請交通部重啟評估從宜蘭縣境內的頭城鎮大里到新北市福隆路段截彎取直案。

►貝膚黛瑪潔膚液2大瓶888元！溫和但卸妝力夠狂　痘痘不再上門

►其他人也看了這些...

►蘇花改第一張龜速罰單！　賓士男「太緊張」只開46公里...無照駕駛下場慘

►羅東夜市攤商瓦斯外洩火舌竄3米　遊客驚逃！老闆機警迅速滅火網喊讚

►宜蘭第一起！中華村長同意採礦　村民怒投罷免257票成功罷免

ET快訊
快訊／微星科技總經理突墜樓　腦漿外溢身亡
高議長補選登記截止！綠營3議員競爭　有1人捲319槍擊案、1
台中勞斯萊斯車主曝光！嗆「給你1萬夠不夠」喊冤：「碰瓷」是機
彰銀理專挪用客戶款項長達10年！金管會開罰1200萬
居服員拿外婆健保卡「偷預購三倍券」騙寄家裡！孫氣炸：還輸入他
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

統一發票又開獎？科博館PO「9支幸運號碼」　網笑翻：第一次這麼多組200元

「桃園海象監測網」　中央大學先進遙測技術守護海岸生態

台中購物節是全國最大中獎平台　盧秀燕：下周振興券上路再加碼

寶雅驚見「玉米濃湯稱霸一排！」店員現身爆：賣很好　曝神秘零食真面目

白沙屯媽祖香擔香火爐抵朝天宮　原貌曝光！糊上新磚土全靠他

3倍券花到超值！高雄推「2人同行3000元」食宿遊購通包　交通工具再5折

網傳「多名醫師被隔離...」是假訊息！指揮中心祭鐵腕送辦

台灣新冠疫苗二期臨床「收案3千人」　專家急喊「太多了」：恐延遲開發進程

全球最大安平虎鯨Orca檢疫期滿　黃偉哲：711千人護鯨伴游進港！

預購三倍券收「審核未通過」簡訊　查核中心：詐騙竊取個資

《我的婆婆》長媳劉品言徹底爆走　一句話激怒鍾欣凌：我們哪種人啊 ?

花3600租3停車格「連2天被亂停」她開大絕直接擋怒批：根本侵占

《我的婆婆》花絮鍾欣凌真的哭了!!　委屈：在媳婦家被欺負得很慘

10公分巨鼠「爬過壽司」輸送帶上　店家要求結帳+趕人...客人傻爆眼

翻唱《灌籃高手》片尾曲＋主題曲 獨特渾厚嗓音！網感動：回到童年

GD姊夫的願望「想給小舅子零用錢」　金敏俊苦惱：要給多少才好？

秦媽媽被老公拍照超可愛！　草地上各種意境照：我是在海裡呢

女鵝睡覺前和媽爭奪「床上寶位」　依偎把拔怒喊：妳不能跟他睡！

「珍奶+台灣小吃」大餐慶7歲生日　圓仔毛手開心拍打軟Q臭豆腐串

警察抄錯車牌！婦擺攤被控肇逃　苦讀法律10年還清白：人生毀了

統一發票又開獎？科博館PO「9支幸運號碼」　網笑翻：第一次這麼多組200元

「桃園海象監測網」　中央大學先進遙測技術守護海岸生態

台中購物節是全國最大中獎平台　盧秀燕：下周振興券上路再加碼

寶雅驚見「玉米濃湯稱霸一排！」店員現身爆：賣很好　曝神秘零食真面目

白沙屯媽祖香擔香火爐抵朝天宮　原貌曝光！糊上新磚土全靠他

3倍券花到超值！高雄推「2人同行3000元」食宿遊購通包　交通工具再5折

網傳「多名醫師被隔離...」是假訊息！指揮中心祭鐵腕送辦

台灣新冠疫苗二期臨床「收案3千人」　專家急喊「太多了」：恐延遲開發進程

全球最大安平虎鯨Orca檢疫期滿　黃偉哲：711千人護鯨伴游進港！

預購三倍券收「審核未通過」簡訊　查核中心：詐騙竊取個資

分手後拋開5種習慣　快速忘掉前任，痛苦期縮一半

張立昂神模仿劉以豪王大陸　連晨翔甩許光漢秒猜對緋聞女友

我駐日內瓦人員確診新冠肺炎　外交部最新說明

中職／熬過推沾黏飆國罵！　林智勝快樂歸隊：感覺找回來了

NBA復賽免驚？英超最新檢測「2000人零確診」　哈特看德甲傷病狀況很憂心

台中22歲孕婦車禍卡車底！　警出動千斤頂與民眾合力救出

大雨釀坍方！巡視林道土石堆中驚見「2條腿」...警開挖：已白骨化

胖嘟嘟萌水豚享受搔肚「馬殺雞」　舒服瞇眼睡到併軌！

昔日曾創高價買進「美河市」　今淪為法拍2拍乏人問津

快訊／微星科技CEO突然墜樓　腦漿外溢身亡

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

生活熱門新聞

假coser妹沒穿內褲！PF32掀裙裸下體吸圍拍

睡醒了！下空女大生Coser打破沉默

壽司郎驚見巨鼠狂奔！高層決策爆爭議

半夜蟑螂出沒！他慌拿殺蟲劑一噴…變色了

幫女大生墮胎！台北醫遭挑斷手腳筋

勞斯萊斯違停撞女騎士　駕駛嗆碰瓷

聊3天約生日趴被拒！他怒嗆正妹護理師

辜仲諒請球員吃牛排「被譏寒酸」！台東人護航

白沙屯媽祖「女神力助男轎夫」過西螺大橋

今起3天防午後強對流雨彈　「有利颱風大爆發」時間曝

雨彈將襲！新北、桃園9縣市大雨特報

阿公揮手要給紅包　他婉拒拜拜驚覺是土地公隔天中25萬

美魔女7年滾出2億醫美江山　淚控渣夫偷吃

7月財運旺到爆！5姓名筆畫「財神爺最愛」

更多熱門

相關新聞

台中男墜落大里橋「卡在樹枝」　

台中男墜落大里橋「卡在樹枝」　

台中市一名吳姓男子，1日疑因心情不佳獨自坐在大里區大里橋的護欄上，路過民眾發現擔心發生意外，遂聯絡警方協助關心，豈料員警才剛到場，吳男就從離地面約6公尺高的橋墩一躍而下，並卡在樹枝上，警方見狀立即連絡消防局，救護人員抵達趕緊將他吊掛救出，發現吳男已意識昏迷，送醫後發現有腦震盪、骨折等傷勢，目前正在加護病房觀察，詳細跳橋原因有待警方調查釐清。

台中男「沒睡飽」逆向闖紅燈車頭撞爛

台中男「沒睡飽」逆向闖紅燈車頭撞爛

台中地主繼承家產：路是我的！設圍籬+12塊護欄

台中地主繼承家產：路是我的！設圍籬+12塊護欄

福隆沙雕藝術季登場3大亮點必拍

福隆沙雕藝術季登場3大亮點必拍

甲興托嬰中心滿月　盧秀燕送紅蛋

甲興托嬰中心滿月　盧秀燕送紅蛋

關鍵字：

台2線大里福隆截彎取直

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

女騎士撞勞斯萊斯幻影大哭　天價維修費出爐車主回應了

富少夜店撿屍繼母「駕駕駕」！放蕩過程全被拍

假coser妹沒穿內褲！PF32掀裙裸下體吸圍拍

蕾菈立遺囑道歉父母親！

睡醒了！下空女大生Coser打破沉默

三倍券第二輪預購明登場！4大超商優惠加碼先看

二伯澳洲打工度假3年「驚人存款曝光」

孫生媽出獄5天又出事！警方上門關切

農民爸買傳統手機送女兒被摔爆　隔天自殺

快訊／平時就不穿內褲！掀裙妹到案說明了：只給男友拍

返台躲疫情慘死輪下！留學生遭78歲嬤撞上

林依晨證實「短期內不再演戲」

大牙新婚目睹老公「在家喇舌小三」

蕾媽躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你

跑步都不會瘦！醫揭「一個技巧」肥油狂燒…免30分鐘效果超好

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》長媳劉品言徹底爆走　一句話激怒鍾欣凌：我們哪種人啊 ?

《我的婆婆》長媳劉品言徹底爆走　一句話激怒鍾欣凌：我們哪種人啊 ?
花3600租3停車格「連2天被亂停」她開大絕直接擋怒批：根本侵占

花3600租3停車格「連2天被亂停」她開大絕直接擋怒批：根本侵占

《我的婆婆》花絮鍾欣凌真的哭了!!　委屈：在媳婦家被欺負得很慘

《我的婆婆》花絮鍾欣凌真的哭了!!　委屈：在媳婦家被欺負得很慘

10公分巨鼠「爬過壽司」輸送帶上　店家要求結帳+趕人...客人傻爆眼

10公分巨鼠「爬過壽司」輸送帶上　店家要求結帳+趕人...客人傻爆眼

翻唱《灌籃高手》片尾曲＋主題曲 獨特渾厚嗓音！網感動：回到童年

翻唱《灌籃高手》片尾曲＋主題曲 獨特渾厚嗓音！網感動：回到童年

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面