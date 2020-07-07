解決連假國5塞爆老問題！宜蘭爭取台2線濱海公路大里至福隆段截彎取直



▲解決連假國5塞死人老問題！宜蘭爭取重啟台2線濱海公路大里至福隆段截彎取直案。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

解決連假國5塞死人老問題！車潮需分流轉移，宜縣府7日爭取重啟台2線濱海公路大里至福隆段截彎取直，這段路長從16公里縮短為9.5公里，再接基福公路。但公路總局曾評估，因用路人還是以走國5為主，車潮轉移量有限，加上工程費約90億，經濟效益不高，但對於縣府重啟評估可行性研究，將由局方決定。

7日宜蘭縣務會議中，針對端午連假國5大塞車問題，縣政府認為還是要請行政院儘速核定鐵路高架案，綜合規畫階段可與鐵路高架、高鐵延伸宜蘭、東部快鐵規畫期程並進，打造三鐵共構，交通部儘速完成國五銜接蘇花改的可行性報告與建設、蘇花安計畫、開闢台二庚線（礁溪外環道）、還有研議公共運輸服務倍增計畫等。

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至於短程解決國5塞車問題，縣府建請交通部增加國5客運搭乘優惠，持續專案補助假日客運紅綠線接駁、濱海公路蘇澳端往蘇花改方向建議設置大客車優先道，並請高速公路恢復壅塞時段開放路肩通行，讓國5北上到頭城的與繼續北上的分流，研議新增國5蘇澳交流道末端往花蓮指引牌面。

另外，交通部鼓勵走台2線濱海公路分流車潮，但台2線路彎且長，建請交通部重啟評估從宜蘭縣境內的頭城鎮大里到新北市福隆路段截彎取直案。

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