快訊／蓬佩奧：美國考慮「禁用中國社交APP」包括TikTok

▲ 美國國務卿蓬佩奧。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)當地時間6日透露,正考慮禁止中國社群媒體APP,包括抖音海外版TikTok。

《福斯新聞》節目主持人英格拉漢姆(Laura Ingraham)6日晚間在節目上向蓬佩奧問道,「美國是否考慮禁止中國社交APP,尤其是TikTok?」蓬佩奧回答,「有關人們手機裡的中國APP,我可以向妳保證,美國會做出正確的決定。」

蓬佩奧表示,他不想在總統川普(Donald Trump)開口前曝光消息,「但這是我們正在關注的事情。」他也警告,除非想讓個資落入中國共產黨手中,否則別下載這些程式。

