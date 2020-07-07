快訊／蓬佩奧：美國考慮「禁用中國社交APP」包括TikTok

▲ 美國國務卿蓬佩奧。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）當地時間6日透露，正考慮禁止中國社群媒體APP，包括抖音海外版TikTok。

《福斯新聞》節目主持人英格拉漢姆（Laura Ingraham）6日晚間在節目上向蓬佩奧問道，「美國是否考慮禁止中國社交APP，尤其是TikTok？」蓬佩奧回答，「有關人們手機裡的中國APP，我可以向妳保證，美國會做出正確的決定。」

蓬佩奧表示，他不想在總統川普（Donald Trump）開口前曝光消息，「但這是我們正在關注的事情。」他也警告，除非想讓個資落入中國共產黨手中，否則別下載這些程式。

US “looking at” banning Chinese social media apps, including @tiktok_us, @SecPompeo tells @FoxNews, cautioning that people should only download that app “if you want your private information in the hands of the Chinese Communist Party.” — Steve Herman (@W7VOA) July 7, 2020

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