虐死23歲女國手！總教練「拒絕道歉」僅表遺憾...遭體協「永久除名」

▲總教練金圭奉、隊長張允貞（圖／達志影像／美聯社、나무위키）

記者羅翊宬／編譯

南韓體壇新生代鐵人三項國家代表選手崔淑賢（최숙현，音譯），因不甘長期受教練等人虐待一事被檢警冷處理，遂於6月底以輕生方式向社會控訴；大韓鐵人三項協會昨（6）日下午於首爾松坡區奧林匹克酒店召開運動公正委員會，宣佈懲戒遭指控毆打、虐待、霸凌隊內選手的總教練金圭奉（김규봉，音譯）、隊長張允貞（장윤정）、男隊員金棹煥（김도환，音譯）。

該日委員會共由3名法界人士、3名大學教授組成，「慶州市廳」總教練金圭奉與隊長張允貞遭協會永久除名，而男隊員金棹煥則被協會停止會員資格10年。

金圭奉、張允貞、金棹煥6日接受國會議員質問，強烈否認曾虐待崔淑賢，僅表示遺憾；大韓鐵人三項協會蒐集被害者、目擊者證詞，加上崔淑賢生前留下的錄音檔與筆記本皆指證歷歷，在金圭鳳等人說法與被害人證詞有所出入情況下，判定3人說謊。

▲23歲的鐵人三項女國手崔淑賢，留下事發錄音檔指控遭總教練等人長期凌辱。（圖／翻攝自나무위키）

在公正委員會擔任委員長的安英珠（안영주）律師表示，「從公正委員會入手的關係人證詞、影像資料來看，皆和3名嫌疑人說法有所出入；然而崔淑賢以遺憾的方式結束生命，根據其生前留下的證詞，以及其他被害者留下的證詞，我們認為嫌疑人的罪嫌極重。」

《韓聯社》分析，雖然崔淑賢一案仍由大邱地方檢察廳偵察中，然而該案震驚社會、登上各大媒體版面，且各種影像、錄音檔、筆記本、被害者與目擊者證詞皆指出總教練等3人與隊醫安周賢（안주현，音譯）是罪魁禍首，於是打破以往「先審後奏」的慣例，在相關調查與法庭宣判結果出爐前，先行懲戒。

▼金圭奉、張允貞、金棹煥極力否認曾虐待崔淑賢



崔淑賢生前指控，總教練、隊長、隊醫、男隊員等人長期以來毆打、凌辱，不僅只因喝一杯可樂被強餵20萬韓元麵包至嘔吐，甚至前隊員也至國會指控有人遭踩斷手指骨、遭掌摑時耳膜被打破、乳房遭捶打等。

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