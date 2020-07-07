醫美大亨爆偷吃女歌手！美魔女正宮控渣夫家暴侵產　淚揭小三身分

圖、文／鏡週刊

在台北市小有名氣的亞欣醫美診所，上月初遭檢警查獲使用非法醫美儀器及針劑，負責人謝秉峻從醫美大亨淪為刑事嫌疑犯，引發外界關注。不料，本刊又接獲爆料，指謝男只是1名攝影師，美容院及診所是長期經營此業的謝妻借名登記在他名下，謝男只負責管帳。沒想到2人失和後，謝男不只對妻子家暴，還打算一腳踢開她侵占診所資產；謝妻更指控夜不歸營的丈夫與1名女子過從甚密，對象竟是台語歌手林娜。

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▲▼謝妻（右）控訴，丈夫（左）在婚後性情大變，最後甚至將她趕出家門，拿走公司營收，還搶走公司。（圖／鏡週刊提供，下同）

謝男妻子向本刊說：「他（本來）只是1個窮攝影師，完全不懂醫美，卻用計強占我的診所，如今我們都還沒離婚，他就和我的歌星閨密同進同出，真的太過分了！」

謝妻稱她長年經營美容業，專精紋繡技術，同時身兼醫美諮詢顧問，在美容業界是小有名氣的講師。為拓展事業，她時常往返中國、韓國等地，加上謝男過去雖不曾接觸過美容專業，但曾學過會計，2人討論過後，決定讓謝男協助管理美容院的帳目。

由於美容院的現金流量相當可觀，謝男會將每天近2、30萬元的營收，收進專屬保險箱，用來支付店內貨款、美容師薪水等支出。隨著美容院生意蒸蒸日上，謝妻決定再開設一家醫美診所，同樣由謝男負責診所的帳目。

診所業績穩定後，為提供客戶刷卡服務須成立公司，謝男特別找來的命理師，稱謝妻命格中沒帶財庫，要由謝男掛名公司負責人生意才會好，「我當初一定是被下蠱，他說什麼我都答應，雙眼都被蒙蔽了。」謝妻說。

沒想到婚後丈夫性情大變，去年開始吵著要離婚，她心碎要求丈夫歸還公司帳戶就離婚，沒想到他竟說「我現在就是要趕走妳啦，公司就是掛我名字，怎麼會是妳的，但他根本不懂美容跟醫美，公司怎麼可能是他的。」

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