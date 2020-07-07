　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

醫美大亨爆偷吃女歌手！美魔女正宮控渣夫家暴侵產　淚揭小三身分

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

圖、文／鏡週刊

在台北市小有名氣的亞欣醫美診所，上月初遭檢警查獲使用非法醫美儀器及針劑，負責人謝秉峻從醫美大亨淪為刑事嫌疑犯，引發外界關注。不料，本刊又接獲爆料，指謝男只是1名攝影師，美容院及診所是長期經營此業的謝妻借名登記在他名下，謝男只負責管帳。沒想到2人失和後，謝男不只對妻子家暴，還打算一腳踢開她侵占診所資產；謝妻更指控夜不歸營的丈夫與1名女子過從甚密，對象竟是台語歌手林娜。

謝妻（右）控訴，丈夫（左）在婚後性情大變，最後甚至將她趕出家門，拿走公司營收，還搶走公司。（翻攝臉書）

請繼續往下閱讀...

▲▼謝妻（右）控訴，丈夫（左）在婚後性情大變，最後甚至將她趕出家門，拿走公司營收，還搶走公司。（圖／鏡週刊提供，下同） 

亞欣醫美診所因時常有藝人光顧，在業界頗有名氣。

謝男妻子向本刊說：「他（本來）只是1個窮攝影師，完全不懂醫美，卻用計強占我的診所，如今我們都還沒離婚，他就和我的歌星閨密同進同出，真的太過分了！」

謝妻稱她長年經營美容業，專精紋繡技術，同時身兼醫美諮詢顧問，在美容業界是小有名氣的講師。為拓展事業，她時常往返中國、韓國等地，加上謝男過去雖不曾接觸過美容專業，但曾學過會計，2人討論過後，決定讓謝男協助管理美容院的帳目。

亞欣醫美診所時常有藝人光顧，其中不乏演藝圈大咖，右為金曲歌后紀曉君。（翻攝臉書）

由於美容院的現金流量相當可觀，謝男會將每天近2、30萬元的營收，收進專屬保險箱，用來支付店內貨款、美容師薪水等支出。隨著美容院生意蒸蒸日上，謝妻決定再開設一家醫美診所，同樣由謝男負責診所的帳目。

謝妻拿出保護令，指丈夫要求離婚，她不願意，就被丈夫家暴毆傷，讓她心碎不已。（讀者提供）

診所業績穩定後，為提供客戶刷卡服務須成立公司，謝男特別找來的命理師，稱謝妻命格中沒帶財庫，要由謝男掛名公司負責人生意才會好，「我當初一定是被下蠱，他說什麼我都答應，雙眼都被蒙蔽了。」謝妻說。

亞欣醫美5月中旬遭檢警破獲涉嫌使用非法儀器及針劑，謝秉峻（中）被檢察官諭令20萬元交保。（翻攝畫面）

沒想到婚後丈夫性情大變，去年開始吵著要離婚，她心碎要求丈夫歸還公司帳戶就離婚，沒想到他竟說「我現在就是要趕走妳啦，公司就是掛我名字，怎麼會是妳的，但他根本不懂美容跟醫美，公司怎麼可能是他的。」

★鏡週刊關心您，若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請撥打113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導 

 【醫美大亨軟爛男2】窮攝影戶頭剩千元　醫美女強人自爆被他侵犯才結婚
【醫美大亨軟爛男3】「娶某就要爽爽過」　妻控辛苦掙錢他開跑車、打高爾夫
【醫美大亨軟爛男4】她想生小孩救婚姻　老公跟她4年只做4次還家暴

ET快訊
今起3天防午後強對流雷雨彈　災害預報士曝「有利颱風大爆發」時
美股科技股領軍！道瓊收漲459點　那斯達克再創新高
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

7月財運旺到爆！5姓名筆畫「財神爺最愛」　命理師揭密：29畫桃花還會朵朵開

醫美大亨爆偷吃女歌手！美魔女正宮控渣夫家暴侵產　淚揭小三身分

勞斯萊斯違停撞到女騎士　駕駛狂嗆假車禍要錢「給妳1萬夠不夠」

今起3天防午後強對流雷雨彈　災害預報士曝「有利颱風大爆發」時間

免飛澎湖！嘉義直接看「花火節煙火」　秘藏地點曝光

穿越時空之東京遺物：Daniel Arsham摹繪「考古版」寶可夢

一晚變調！游錫堃「中醫改台醫」遭切割　中醫師公會回應了

3天「雨彈」午後狂瀉！一周降雨天氣圖　鄭明典曝「熱帶擾動」發展

YS青年職涯發展中心周年慶淨灘　 邀青年與世界接軌！

避免感染漢他病毒　加強捕鼠滅鼠落實防鼠三不政策

《我的婆婆》長媳劉品言徹底爆走　一句話激怒鍾欣凌：我們哪種人啊 ?

花3600租3停車格「連2天被亂停」她開大絕直接擋怒批：根本侵占

翻唱《灌籃高手》片尾曲＋主題曲 獨特渾厚嗓音！網感動：回到童年

GD姊夫的願望「想給小舅子零用錢」　金敏俊苦惱：要給多少才好？

10公分巨鼠「爬過壽司」輸送帶上　店家要求結帳+趕人...客人傻爆眼

「珍奶+台灣小吃」大餐慶7歲生日　圓仔毛手開心拍打軟Q臭豆腐串

掀裙妹到案說明「平時不穿內褲」 大方揮手：謝謝你們來～靠X擋路

巷內人氣燒肉飯、巨量滿漢牛肉麵 澎湖在地人推薦「6家特色美食」

父抱2歲插管女兒「跪路中求賜福」 白沙屯媽祖急停...為她溫柔加護

秦媽媽被老公拍照超可愛！　草地上各種意境照：我是在海裡呢

7月財運旺到爆！5姓名筆畫「財神爺最愛」　命理師揭密：29畫桃花還會朵朵開

醫美大亨爆偷吃女歌手！美魔女正宮控渣夫家暴侵產　淚揭小三身分

勞斯萊斯違停撞到女騎士　駕駛狂嗆假車禍要錢「給妳1萬夠不夠」

今起3天防午後強對流雷雨彈　災害預報士曝「有利颱風大爆發」時間

免飛澎湖！嘉義直接看「花火節煙火」　秘藏地點曝光

穿越時空之東京遺物：Daniel Arsham摹繪「考古版」寶可夢

一晚變調！游錫堃「中醫改台醫」遭切割　中醫師公會回應了

3天「雨彈」午後狂瀉！一周降雨天氣圖　鄭明典曝「熱帶擾動」發展

YS青年職涯發展中心周年慶淨灘　 邀青年與世界接軌！

避免感染漢他病毒　加強捕鼠滅鼠落實防鼠三不政策

PO挺韓文罵王瑞德挨告　詹江村出庭一句「噁心到胃痛」再加碼

當上「氣象專家」純屬巧合！鄭明典坦言：同學幫改志願

金秀賢「傻瓜」日常照更勝雜誌精修圖　男神就是什麼都能駕馭

國民黨版「三國演義」開戰！江韓結盟抗朱內幕曝　一句話卡死侯友宜

美國288萬確診仍陷首波疫情　「防疫隊長」佛奇憂狀況慘：應立即處理

小羊／《精神病》文鋼太就是高文英繪本中的主角們　黑化小孩渴望愛（EP1-4）

7月財運旺到爆！5姓名筆畫「財神爺最愛」　命理師揭密：29畫桃花還會朵朵開

李沛旭分手蔡淑臻「長髮嫩妹新歡曝光」！賣場放閃緊黏0空隙　回應戀情露餡

醫美大亨爆偷吃女歌手！美魔女正宮控渣夫家暴侵產　淚揭小三身分

臉書和Google擔憂《港區國安法》　「暫不回應」港府要求提供用戶個資

白柴狂奔3秒興奮衝向把拔 為吃零食飛撲重踩「小主人」

生活熱門新聞

假coser妹沒穿內褲！PF32掀裙裸下體吸圍拍

睡醒了！下空女大生Coser打破沉默

幫女大生墮胎！台北醫遭挑斷手腳筋

3天雨彈！一周降雨天氣圖出爐

辜仲諒請球員吃牛排「被譏寒酸」！台東人護航

壽司郎驚見巨鼠狂奔！高層決策爆爭議

聊3天約生日趴被拒！他怒嗆正妹護理師

中油也能買口罩　全台210家直營站有現貨

一晚變調！游錫堃「中醫改台醫」被中醫師公會切割

萬壽路超毛遇鬼　釣出許多「受害者」

「月賺23800元」39歲人夫：我走路有風

9塊雞$309！肯德基國際炸雞日推5優惠

今起4天「防瞬間強降雨、雷擊強風劇烈天氣」　6縣市亮燈

長髮妹夜店狂喇6男！現場超嗨：1個接1個

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

假coser妹沒穿內褲！PF32掀裙裸下體吸圍拍

富少夜店撿屍繼母「駕駕駕」！放蕩過程全被拍

農民爸買傳統手機送女兒被摔爆　隔天自殺

快訊／平時就不穿內褲！掀裙妹到案說明了：只給男友拍

睡醒了！下空女大生Coser打破沉默

二伯澳洲打工度假3年「驚人存款曝光」

跑步都不會瘦！醫揭「一個技巧」肥油狂燒…免30分鐘效果超好

孫生媽出獄5天又出事！警方上門關切

大牙新婚目睹老公「在家喇舌小三」

蕾媽躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你

衛生局女員工墜樓　男方現身回應了

幫女大生墮胎！台北醫遭挑斷手腳筋

林依晨證實「短期內不再演戲」

小蛇被活煮痛苦想逃　下秒「筷子壓頭」熟了

3天雨彈！一周降雨天氣圖出爐

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》長媳劉品言徹底爆走　一句話激怒鍾欣凌：我們哪種人啊 ?

《我的婆婆》長媳劉品言徹底爆走　一句話激怒鍾欣凌：我們哪種人啊 ?
花3600租3停車格「連2天被亂停」她開大絕直接擋怒批：根本侵占

花3600租3停車格「連2天被亂停」她開大絕直接擋怒批：根本侵占

翻唱《灌籃高手》片尾曲＋主題曲 獨特渾厚嗓音！網感動：回到童年

翻唱《灌籃高手》片尾曲＋主題曲 獨特渾厚嗓音！網感動：回到童年

GD姊夫的願望「想給小舅子零用錢」　金敏俊苦惱：要給多少才好？

GD姊夫的願望「想給小舅子零用錢」　金敏俊苦惱：要給多少才好？

10公分巨鼠「爬過壽司」輸送帶上　店家要求結帳+趕人...客人傻爆眼

10公分巨鼠「爬過壽司」輸送帶上　店家要求結帳+趕人...客人傻爆眼

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面