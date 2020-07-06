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貴州瑤族女孩念大學　跳脫「花季媽媽」貧困惡性循環

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▲懷孕女子示意圖。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲貴州偏鄉少數民族地區仍存在女子早婚早孕的傳統觀念，迫使許多少女無法受教育，只能早早嫁人當媽。（示意圖）（圖／取自免費圖庫Pexels）

實習記者王詩晴／綜合報導

隨著時代演變及科技進步，人們的思想越來越先進，但在大陸一些偏鄉少數民族的地區，仍存在著重男輕女、早婚早孕的傳統觀念。而這樣的觀念迫使正值青春年華的少女離開校園、嫁人成為「花季媽媽」。這種傳統思想和低教育水平，造成貧困的「惡性循環」，是一個不可被忽視的社會現象。

據新華社報導，一位貴州的20歲瑤族女孩吳美美在去年顛覆家鄉人的傳統思想，成為全鄉的第一位女大學生，也為自己的人生開啟嶄新的一頁。她形容朝氣蓬勃的大學校園與充滿傳統觀念的偏僻家鄉簡直就是「兩個世界」。

吳美美表示，在她的家鄉，女孩子的年齡成為「謎題」。她說到：「我2000年出生，身份證上寫的是1997年。為了方便提早結婚，村裡女孩在上戶口時，普遍會被父母多寫3至5歲。」

吳美美告訴記者，她小學剛畢業，家人就已經在替她找結婚對象了，而她上初二的時候就已經有人來家裡提親。在村裡，女孩大多都只讀到初中，而很多人15、16歲就已經嫁人。

村裡其他女孩沒有像吳美美這麼幸運，她難過地說到：「有個鄰家女孩比我還小兩歲，現在孩子都一歲多了。還有一個女孩大我兩歲，學習成績也不錯，但父母不讓讀，初中還沒畢業就嫁人了。」感嘆「全村人都不支持女孩讀書」的觀念如此根深蒂固。

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