京華城工地樓板坍塌「壓爛人車」工人慘死　獨子凌晨招魂淚崩仰天痛嚎

▲邱男女友傷心過度，被送上擔架在旁休息。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市京華城20日下午3時許發生樓板坍塌意外，一名駕駛小山貓的工人慘遭鋼筋瓦礫活埋，警消經過約8小時的搶救後，在泥沙堆中發現工人遺體。家屬到場確認身份時，死者兒子當場腿軟放聲大哭；死者女友則因換氣過度被送上擔架在旁休息。家屬21日凌晨1時許通知殯葬業者在工地進行招魂儀式，經擲筊一次便成功招魂，隨後將遺體移至板橋殯儀館待檢警相驗。

據悉，當時47歲的邱姓工人正在操作小山貓，在1樓進行拆除工程，將拆下的鋼筋、瓦礫等廢棄物鏟起，傾倒在大貨車上運走，孰料邱男作業到一半，8樓的樓板突然瞬間崩塌，整片樓地板當場將邱男連人帶車給淹沒，一旁工人見狀紛紛閃避，經工地主任清點現場人數後，驚覺有一人受困，趕緊拿出手機報警求助。

▲死者兒子當場腿軟痛哭。（圖／記者邱中岳攝）

警消獲報到場，發現邱男被層層瓦礫、鋼筋殘骸壓住，於下午3時25分進行開挖，並於6時許動用生命探測儀器，在工地內找尋邱男下落，經過數個小時的搶救後，在晚間10時35分找到被壓爛的小山貓機具，警消將嚴重變形的車體吊起後，在晚間11時5分於車內發現邱男的遺體，已被層層泥沙覆蓋，身體變形臟器外露明顯死亡。

邱男家屬收到通知到場，戴上安全帽進入工地確認遺體身份時情緒潰堤，邱男25歲的兒子在看到父親的遺體後，當場痛哭失聲，在旁人的攙扶下離開；而邱男55歲的葉姓同居女友則是情緒激動，不但全身無力需要旁人攙扶，甚至還因換氣過度，被送上擔架在工地旁休息，場面哀戚令人鼻酸。

邱男生前已離婚，事發前與葉女同居，邱男是2人唯一的經濟支柱，其兒子則從事運輸業，21日凌晨1時許，葉女、邱男的兒子與女兒到達工地，3人在法師陪同下進行招魂，用銅板進行擲筊儀式一次就獲得允筊，順利招魂。家屬隨後在法師帶領下，向亡者鞠躬行禮後，邱男遺體被送往板橋殯儀館冰存，等待檢察官相驗。

▲邱男家屬在現場進行招魂儀式。（圖／記者游宗樺攝）

台北市副市長黃珊珊事發後到場表示，在了解現場狀況後，已勒令該工地停工，同時指出在未達到公地安全防護標準前，絕對不可施工。另外，台北市建築管理工程處對外表示，基於現場安全考量，以建築法規要求京華城拆除工程停工，待事故原委釐清後，經審核施工單位提出的改善對策後才能復工。

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