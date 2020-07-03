新光人壽擴大紓困！　保單借款利率降息2碼

▲為減緩疫情對保戶的衝擊，新光人壽推出保單借款利率調降2碼專案。（示意圖／記者袁茵攝）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊各行各業，新光人壽繼6月推出最低1%超低利率「防疫關懷」台幣保單借款專案後，7月再推「防疫紓困」保單借款利率調降2碼（0.5個百分點）專案，協助保戶度過經濟難關。

因應疫情衝擊，過去保險業已提供保戶續期保險費緩繳、保險單借款利息展延、購屋貸款客戶調降貸款利率等紓困措施，如今另針對保戶辦理保險單借款者，提供保險單借款利率調降的紓困措施。另據金管會統計，目前有22家壽險公司辦理保單借款，到4月底為止，保單借款餘額為6,147億元。

新光人壽表示，這次「防疫紓困」保單借款利率調降專案，辦理期間自今年7月1日起至8月31日截止，適用對象有3大類，首先是「已辦理保單借款」的防疫相關醫療人員，再者是已領取政府急難紓困補助者或貸款者，最後是受疫情影響，而非自願性失業或放無薪假符合一定紓困資格條件的保戶，

新光人壽指出，只要提出政府紓困補助、貸款等各項相關證明文件並填具本專案約定書，其原保單借款利率自約定日期（辦理期間內）起半年內可減2碼，以減輕保戶財務負擔，而半年後即恢復原保單借款利率計息。

面對疫情來勢洶洶，新光人壽推出各種保障關懷措施，包含開放18張現售健康險取消法定傳染病30日等待期，以及不定期推出低利率保單借款方案，以陪伴保戶面對種種難關。