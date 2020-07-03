　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

新光人壽擴大紓困！　保單借款利率降息2碼

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼紙鈔,鈔票,千元鈔票,新台幣。（圖／記者袁茵攝）

▲為減緩疫情對保戶的衝擊，新光人壽推出保單借款利率調降2碼專案。（示意圖／記者袁茵攝）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊各行各業，新光人壽繼6月推出最低1%超低利率「防疫關懷」台幣保單借款專案後，7月再推「防疫紓困」保單借款利率調降2碼（0.5個百分點）專案，協助保戶度過經濟難關。

因應疫情衝擊，過去保險業已提供保戶續期保險費緩繳、保險單借款利息展延、購屋貸款客戶調降貸款利率等紓困措施，如今另針對保戶辦理保險單借款者，提供保險單借款利率調降的紓困措施。另據金管會統計，目前有22家壽險公司辦理保單借款，到4月底為止，保單借款餘額為6,147億元。

新光人壽表示，這次「防疫紓困」保單借款利率調降專案，辦理期間自今年7月1日起至8月31日截止，適用對象有3大類，首先是「已辦理保單借款」的防疫相關醫療人員，再者是已領取政府急難紓困補助者或貸款者，最後是受疫情影響，而非自願性失業或放無薪假符合一定紓困資格條件的保戶，

新光人壽指出，只要提出政府紓困補助、貸款等各項相關證明文件並填具本專案約定書，其原保單借款利率自約定日期（辦理期間內）起半年內可減2碼，以減輕保戶財務負擔，而半年後即恢復原保單借款利率計息。

面對疫情來勢洶洶，新光人壽推出各種保障關懷措施，包含開放18張現售健康險取消法定傳染病30日等待期，以及不定期推出低利率保單借款方案，以陪伴保戶面對種種難關。

ET快訊
野生「影帝級大咖男星」現蹤北捷！戴口罩沒人認出..網一看暴動
快訊／今新增1例確診　南非工作男返台探親確診染疫
LIVE／連兩天！今又新增境外移入　指揮中心最新說明
超狂阿公！打造好市多「金孫海陸樂園」VIP等級曝　1.6萬人
快訊／遠傳5G資費正式出爐　「量到降速」直接變4G吃到飽
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

新光人壽擴大紓困！　保單借款利率降息2碼

力挺紓困振興　南山人壽7500名認證志工上線協助客戶

醫療用血需求要7000袋！遠雄人壽號召民眾一起來捐血　減緩缺血衝擊

新制砍殺儲蓄險「保費還貴30%」！保險專家曝光投保觀念：這2種保單滿足理財需求

提前防範肺炎二波疫情！明台產險新款「三合一傷病險」結合防疫保單特色

暴雨後「整座山滑下來」工人急逃　緬甸玉石場113人沒了...遍布屍袋

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

穿越神片一覽台灣全民奮鬥日常　讓世界刮目的台灣經驗！

FUJACOOK專訪上字

《命中注定》邢昭林小手不安分　偷掐梁潔的腰...害羞暴走！

詭異水聲傳車廂！酒醉男高鐵尿尿 行李全遭殃...網怒：沒有水準可言

林志穎「英文」慘輸4歲雙胞胎兒ＸＤ　神模仿Kimi《爸爸去哪兒》哭哭表情

霞海城隍廟「10大參拜月老攻略」　買櫃檯紅線、不要呼朋結伴前往

李榮浩x周深邊換古裝邊唱《當》！　Angelababy驚呼：也太好聽了吧

新光人壽擴大紓困！　保單借款利率降息2碼

力挺紓困振興　南山人壽7500名認證志工上線協助客戶

醫療用血需求要7000袋！遠雄人壽號召民眾一起來捐血　減緩缺血衝擊

新制砍殺儲蓄險「保費還貴30%」！保險專家曝光投保觀念：這2種保單滿足理財需求

提前防範肺炎二波疫情！明台產險新款「三合一傷病險」結合防疫保單特色

華碩電競筆電傳捷報　4月市佔22.6%稱霸全球

6歲童走路瘋狂跌倒！奶奶曝孫「睡覺起不來」　醫驚：10cm腫瘤害的

偷存前女友「吹簫片」...新北男再嗆「鬆了些」：我從後面來才能射！下場慘曝

「鯨豚媽媽」曾提訓練白海豚轉彎　環團反對周蓮香出任考試委員

500萬輕豪宅內部曝光！台南三倍券最大獎　黃偉哲喊：實體房沒在騙啦！

台中南天宮發送全國弱勢戶5萬斤白米　主委吳光雄霸氣：不夠再追加

203萬！BMW「入門3系列」 318i Luxury換搭4缸動力、配備很豐富

漢光演習拖靶船台中海域翻覆！　2工人落海漂流20分鐘救起

容易煩躁恐是「更年期」找上門！醫曝4大症狀…特別小心男性腎虛

勾搭裝潢業人夫…租屋處狂啪150次！女業務「偷精」人工受孕　正宮抓包崩潰

拂曉屠村134死！男女焦屍堆疊塞滿屋　馬利屠殺現場曝光了

保險熱門新聞

南山人壽7500名認證志工上線協助客戶

保險專家曝光投保觀念：這2種保單滿足理財需求

醫療用血需求要7000袋！遠雄人壽號召民眾一起來捐血

保險新制上路！319張利變保單回饋金縮水

新壽挺紓困！保單借款利率降息2碼

「保險4大新制」7月上路！保費連環漲價恐貴30%

7/1上路！保險7大變革懶人包

八仙塵爆全身燒燙傷　24歲女孩加入保險業傳遞保障重要性

一張表懂車禍調解官要看的單據

1家申請多家理賠！保險理賠大聯盟明上路

實支實付150萬卻只賠3萬　產險得全認賠只因業務員LINE錯　

15家產險申訴率　國泰拿最低

壽險公會：將有19家保險公司加入「保全理賠聯盟鏈」

保德信人壽撤台原因曝光！壽險業者揭開「市場削價亂象」

更多熱門

相關新聞

香港資金出走　台灣成為避風港？

香港資金出走　台灣成為避風港？

7月1日，在肺炎疫情肆虐下，大家心驚地度過難熬的半年，2020年上半場結束。這次在《港版國安法》衝擊下的香港股市，半年下跌3762.66，跌幅13.34%，儘管有騰訊，美團及阿里、網易、京東回港撐住大局，但香港資金流失壓力不輕，香港恆生指數在全球的表現仍屬末段班。

疫情掀電子支付熱潮！5月交易金反增逾1成

疫情掀電子支付熱潮！5月交易金反增逾1成

國人5月刷卡額回溫　玉山銀奪發卡王、刷卡王

國人5月刷卡額回溫　玉山銀奪發卡王、刷卡王

國銀前5月新增海外據點　新南向最受青睞

國銀前5月新增海外據點　新南向最受青睞

數位金融浪潮！銀行上半年新設分行掛蛋

數位金融浪潮！銀行上半年新設分行掛蛋

關鍵字：

金管會新光人壽疫情保單借款降息利率

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

外流福利人夫喊+1　iPhone變肉票

8年睡遍3000人！20歲高顏值正妹「組4大金剛」激戰男伴

雙胞胎「慘遭忌妒拉布拉多咬爛」爆肚雙亡

盜男神照約砲！他騙戴眼罩運動…20歲妹啪到一半見不同人崩潰

萬壽路超毛遇鬼　釣出許多「受害者」

台灣工人「生吃活蝙蝠」錄影讚：甘甜美麗

高雄「淫窟大樓」直擊　老司機臥底揭真相

海陸小艇翻覆1人失蹤、2人搶救中

他嗑藥太嗨全家殺光！6歲女兒哭求仍慘死刀下

女醫戀上教練生2娃　夫慢20天輸了

首例！新冠肺炎患者勃起4hrs　抽出滿滿血栓

孩沒見狗爆哭　媽解釋去美容遭疑

東區ZARA前車震　下場曝光

快訊／蘇打綠「月底開唱」！　全新團名曝光

好市多「消暑神飲」賣瘋！他默默也搶了一箱...

更多

最夯影音

更多
暴雨後「整座山滑下來」工人急逃　緬甸玉石場113人沒了...遍布屍袋

暴雨後「整座山滑下來」工人急逃　緬甸玉石場113人沒了...遍布屍袋
【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

【中職highlight】單場5發三分砲破紀錄 兄弟20比0血洗樂天 ｜7/01 中信兄弟 VS 樂天桃猿

穿越神片一覽台灣全民奮鬥日常　讓世界刮目的台灣經驗！

穿越神片一覽台灣全民奮鬥日常　讓世界刮目的台灣經驗！

FUJACOOK專訪上字

FUJACOOK專訪上字

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面