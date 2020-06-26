黑幫慶端節笑氣「優惠」買2送1　一夜查獲30支笑氣鋼瓶

▲警方在端午節深夜掃蕩黑幫查獲毒品等43件59人。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市中壢警方25日深夜，針對轄內天道盟正義會、竹聯幫信堂及其他黑幫份子黑幫重點聚集場所進行擴檢取締，共查獲吸食笑氣20人、毒品案13人、通緝犯9人等各類案件計43件59人，並查扣笑氣鋼瓶30支、K他命及新興毒品等證物，這是黑幫為慶祝端午節笑氣買二送一，因此查扣大量笑氣鋼瓶。

▲黑幫慶端節優惠笑氣買2送1 讓警方大有斬獲，1晚查到30支笑氣鋼瓶。（圖／中壢警分局提供）

因應連續四天端午假期及暑假的到來，中壢警分局特別於25日20時至24時執行掃黑擴檢專案勤務，除為積極掃蕩轄區天道盟正義會、竹聯幫信堂及其他黑幫份子外，亦特別針對青少年族群經常聚集處所如汽車旅館及KTV等場所加強取締，以期全面防制不法幫派的蔓延。

▲▼警方在汽車旅館及KTV等場所當場獲吸食笑氣民眾。（圖／中壢警分局提供）

中壢分局長劉印宮表示，為強化掃蕩黑幫成效，本次勤務中壢警分局共出動80名警力，分為兩階段進行擴檢，共查獲吸食笑氣5件20人、毒品案11件13人、通緝犯9件9人、詐欺案3件3人等各類案件計43件59人，並查扣鋼瓶30支、球棒1支、西瓜刀2支，查緝成果豐碩。

劉印宮表示，面對黑道幫派組織，警方絕不妥協，以零容忍態度維護社會治安，中壢警方並將持續強化取締黑幫作為，斷絕其金流，致力將不法幫派集團連根刨除。

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