北韓官媒隱晦開罵！　批評南韓「將兩韓關係交給川普」賠上和平

▲ 金正恩2日主持政治局會議，表示防疫工作不能鬆懈。（圖／路透社）

記者陳宛貞／編譯

北韓領導人金正恩6月下旬下令，暫緩對南韓軍事計畫。官媒隨後刪除大量批評南韓的報導，減少公開譴責南韓，兩韓關係似乎重見曙光，6日卻針對美國及南韓為處理兩韓關係及制裁北韓問題而組成的「韓美工作小組」隱晦表達不滿，暗指南韓事事視韓美同盟為優先。

南韓對外宣傳媒體《今日朝鮮》6日以「何時能擺脫恥辱及屈服的牢籠」為題主張，韓美工作小組受到南韓政界、輿論及民間團體齊聲批評。文中提及南韓歷任統一部長，稱韓美工作小組為南北關係的枷鎖，「政府不該將南北關係交給川普，而是應該全力推動南北關係。」

《今日朝鮮》也援引南韓媒體報導指出，南韓落入韓美工作小組的框架，將本應用來履行兩韓協議的時間白白浪費，不僅賠上朝鮮半島和平，也完全毀了兩韓關係。

北韓官媒上月24日報導金正恩暫緩對南韓軍事計畫的消息後，隨即刪除當天所有批評南韓的報導，就連全國人民都會閱讀的勞動黨機關報《勞動新聞》等官媒也不再刊登這類新聞或評論。

針對《今日朝鮮》這則報導，南韓《韓聯社》指出，北韓宣傳媒體過去也曾透過報導南韓民間團體訴求，迂迴批評韓美工作小組或南韓軍事行動，以此表達對南韓的不滿。

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