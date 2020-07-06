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瘋電影／牯嶺街少年殺人事件　楊德昌導演最好作品

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文／賴賴

▲▼牯嶺街少年殺人事件。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

長達將近四個小時的電影，鏡頭之細膩，光影敘事明確連環境氛圍都俐落得震撼，難怪楊德昌導演會被供在文青的神壇上，小時候真的不懂電影，只覺得悶，這種史詩級的內涵，並無法商業化的廣為流傳，但終於在今天，隔了將近30年，太佩服楊導內涵豐厚以及精緻的影片製作水平，五顆星推薦，如果是電影人，這絕對是一部不可不看的神壇作品。

太多畫面喚起童年回憶，對國家國歌國旗的情感，對師長的敬意感，對萬物感恩惜福，慣性的謝天，沒有怨言的媒體，充滿溫良恭儉讓的社會氛圍，就算是假的也時時感受幸福，沒有過度的物質，也不怨天尤人，好久才有一次恐怖殺人案，小朋友自己去上學放學也不必擔心害怕，這部電影所敘述的建中夜校眷村幫派故事，也是當時校園文化的死角之一，非常真實，文青電影，當年怎樣都看不進去，現在溫故知新特別有感。


片　　名：牯嶺街少年殺人事件
英文片名：A Brighter Summer Day
類　　型：劇情
上映日期：2016-11-11
片　　長：03時57分
導　　演：楊德昌(Edward Yang)
演　　員：金燕玲(Elaine Jin) 、 柯宇綸(Lawrence Ko) 、 林鴻銘 、 倪淑君 、 王柏森 、 王啓讚 、 王琄 、 徐明 、 楊靜怡 、 張國柱 、 張震(Chang Chen)
國　　家：台灣
語　　言：國語
發行公司：中影股份有限公司


劇情大綱

台灣電影史上最震撼殘酷的青春篇章
台映二十五週年重返大銀幕

根據六零年代震驚全台的社會事件改編而成，故事敘述建中夜間部學生小四（張震飾），從最初的天真懵懂，結識小明（楊靜怡飾）情竇初開、加入幫派，最後犯下驚世殺人案。楊德昌導演以本片精準捕捉動盪的時代氛圍與細微的人物情感，聚焦於一群慘綠少年的騷動不安，寫下台灣電影史上最震撼殘酷的青春篇章。

▲▼牯嶺街少年殺人事件。（圖／yahoo）

▲和父親個性非常相似，對是非的堅定，強硬不柔軟。

▲▼牯嶺街少年殺人事件。（圖／yahoo）

▲母親非常辛苦卻也無能為力。

▲▼牯嶺街少年殺人事件。（圖／yahoo）

▲對於愛情執著於自己的假設而無法接受真實的對方。

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