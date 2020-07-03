瘋電影／被遺忘的人生　葡萄牙女人無法擁有孩子監護權

文／賴賴

瘋言瘋語：

這是對女性權益的關注的作品，不論是哪種膚色的人種的女性，都存在被男性主權壓抑的現象，而這個1956年時期更是嚴重，夫是天父權至上的社會，跳舞就是壞女孩還懷孕，沒被打死不錯了，女孩被趕出家門也是稀疏平常的故事，重男輕女的社會環境，生女兒都是賠錢的，早早嫁掉運氣好還能取得一筆聘金補貼養育支出，能夠遇到愛女兒的父母是福報，非常有感的一本劇本，真實的像是鄰居家的故事。

整部電影流暢好看，不但蜻蜓點水便道出那個社會環境的男女不平等，最主要還是看到女人為了家庭，必須忍氣吞聲忍辱負重，母親只能自求多福，哪有膽識去救被趕出家門的女兒，而嫁出去的女兒，必須犧牲自己的自由、青春、理想、興趣，就是全心全意的服侍丈夫，這就是女人畢生的工作，而明明這些男人並非每個人都有財力有才氣，看著犧牲自己鋼琴天賦，明明要做鋼琴家的，卻到最後精神壓力過大，精神失調了，反而是被趕出家門的姊姊，雖然辛苦卻活得自在。

女人生下孩子自己養育，卻仍無法獲得孩子的監護權，辦本護照還要找生父，這種社會現象恐怕沒看電影，還真不知道女人要活得這麼卑微，感謝這部電影道盡女性不平之聲，也慶幸現在的男女權益在台灣，似乎有比較改善，五顆星推薦的好作品，文青電影。



片 名：被遺忘的人生

英文片名：The Invisible Life

類 型：劇情

上映日期：2020-07-03

片 長：02時20分

導 演：凱里阿努茲(Karim Ainouz)

演 員：卡蘿杜瓦茲(Carol Duarte) 、 尤莉亞史托克(Julia Stockler) 、 費娜達蒙蒂妮蘿(Fernanda Montenegro)

國 家：葡萄牙

語 言：葡萄牙語

發行公司：海鵬



劇情大綱



尤莉絲誤以為姊姊已死，傷心之下將鋼琴付之一炬…

尤莉絲從小和姊姊姬達感情深厚，兩人在這個里約熱內盧的傳統家庭裡相互倚賴。氣質文靜、擅長彈琴的尤莉絲，一心想離家赴維也納深造，成為一名鋼琴家。明媚嬌豔的姊姊姬達，對妹妹無話不談，她想談場轟轟烈烈的戀愛，並找到一個能終身廝守的男人。在受不了父親嚴厲管教下，姬達有天認識了一個英俊的水手，決定帶著夢想跟他私奔去希臘…。



數個月後，姬達的愛情美夢破滅了。她獨自挺著便便大肚返家，才得知妹妹尤莉絲早她一步赴維也納攻讀音樂了。父親不僅對她未婚懷孕的姬達感到羞恥、將她逐出門外，更不願讓她跟妹妹尤莉絲有任何牽扯。生下孩子後的姬達，為了生活四處打工賺錢。始終沒有忘記妹妹的她，不斷寫信到維也納卻都石沉大海。其實尤莉絲早在父親安排下嫁為人婦，音樂夢想也從此束之高閣。



即使人生艱難，這對姊妹從未放棄重逢的希望。姬達在友人協助下，冒名頂下一幢房屋，母子終得遮風避雨之所。從未接獲隻字片語的尤莉絲，誤以為姊姊已死，傷心之下放棄夢想，並將鋼琴付之一炬。姊妹輾轉歷經滄桑數十年，即使彼此思念甚深，人生卻未再見面，直到尤莉絲發現了一堆寫給自己的信件…。

▲姊妹情深卻從此失散。

▲因為姊姊跟水手未婚懷孕，被父親逐出家門。

▲找了姐姐數十年，終於找到她的孫女。

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