瘋電影／知道天空有多藍的人啊　你變成什麼樣的大人了

文／賴賴

瘋言瘋語：

非常非常好看，簡單的故事，細膩的劇情發展，卻帶出幾乎每個人都能感同身受的成長傷痕，誰不希望抱持著那個年輕的純真，不顧一切往前衝，跌跌撞撞的不同生命軌跡，也摔出了不斷退後的妥協，這部電影很青春，要讓受傷的夢想繼續勇敢，就算痛也要堅持，非常喜歡電影最後的轉折安排，力道十足且鏗鏘有力，和年輕的自己對話，把封印的才華與勇氣再次叫出來與大環境對抗。

敘事簡潔力道十足，大概是這位導演的強項，正如之前所執導的『好想大聲說出心底的話』，告訴媽看見父親進入漂亮的皇宮，原來是爸爸帶妹上摩鐵，從此女孩說不出話來，因為說錯話破壞一個完整的家，而這次懷抱理想的青年，從鄉下到東京去發展開創吉他音樂夢想，到了三十歲他的勇氣卻被封印在年輕時的女友家中，與過去的自己對話，成了這部片最精髓的場面，非常有力道且淺顯易懂的核心價值，還有勇氣面對當年的自己嗎？或者已經成為自己不喜歡的那種大人了。

電影十分精彩流暢，文青內涵。





片 名：知道天空有多藍的人啊 成長的妥協是對夢想的讓步

英文片名：Her Blue Sky

類 型：動畫 、奇幻、懸疑/驚悚

上映日期：2020-04-17

片 長：01時52分

導 演：長井龍雪(Tatsuyuki Nagai)

演 員：吉岡里帆 、 吉澤亮(Ryo Yoshizawa) 、 松平健

國 家：日本

語 言：日語

發行公司：車庫娛樂



劇情大綱



《知道天空有多藍的人啊》為過去曾製作過《我們仍未知道那天所看見的花名。》（略稱：未聞花名）、《好想大聲說出心底的話》等作品的日本知名動畫監督長井龍雪所推出的最新原創動畫電影。本次將再次以秩父作為舞台，描述一段連結過去與未來，四名角色之間不可思議的四角關係。

▲姊姊和男友有著像往東京的夢想，並且要攜手一起去闖。

▲父母意外雙亡，大姊擔起照顧妹妹照顧家的責任。

▲13年後，還有勇氣重拾當年小夥子的熱情嗎？

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