瘋電影／盤索里拳手　擊鼓起舞的拳擊手

文／賴賴

瘋言瘋語：

盤索里是朝顯傳統曲藝，類似說唱搭配擊鼓，日本也有類似的傳統藝術，而這部電影想要將傳統文化搭配拳擊的創意，立意甚佳，但劇本薄弱操作不當，整部電影流於四不像，文化表達不清楚，搭配拳擊節奏感也說服不了為何瀕死的拳擊手，聽到鳴鼓會迴光返照，很可惜，不過喚回久久以前的韓式風格，會起雞皮疙瘩的矯情。

衝著惠利來看這部電影說，果然她正是這部電影的唯一看點，要將傳統戲曲和現代體育結合，大膽創意，若是劇本力多點情感上的說服，融入傳統也許邏輯會比較順暢些，這是一部不錯的教學典範，供劇本創作學生來觀摩是很不錯的示範，小成本電影。

不論劇本力多薄弱，韓國導演和剪輯都還是能流暢地把故事說完，這點也是台灣電影真的要用力研究的一環，故事流暢但矯情。

片 名：盤索里拳手

英文片名：My Punch Drunk Boxer

類 型：劇情、喜劇

上映日期：2020-06-19

片 長：01時54分

導 演：鄭赫基

演 員：嚴泰谷 、 惠利 、 金希沅

國 家：韓國

語 言：韓語

發行公司：車庫娛樂



劇情大綱



曾是拳擊界希望之星的前拳擊手炳久（嚴泰谷 飾），卻在某瞬間遭拳擊協會永久除名。在朴館長（金希沅 飾）的安排下，到他所經營的拳擊館工作，雖然炳久因此重燃拳擊之夢，但他被診斷罹患了「Punch Drunk」，這種疾病會出現在拳擊運動員身上，在頭部屢遭重擊後長期累積下來，會出現腦部受損症狀，如帕金森氏症等。

某日，敏智（惠利 飾）發現了炳久對拳擊仍有純粹的熱情，而成為他最堅強的後盾，努力支持他。炳久也決定在拳擊中融合韓國傳統曲藝「盤索里」，展現獨特的拳擊風格。究竟炳久是否能在敏智的打氣下，勇敢重拾未完成的拳擊夢呢？

▲懷抱夢想卻被疾病擊垮。

▲遲遲不能放棄夢想甚至還收了學生。

▲病危通知後，大家都幫他圓夢。

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