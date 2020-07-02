　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

瘋電影／盤索里拳手　擊鼓起舞的拳擊手

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

文／賴賴

▲▼盤索里拳手。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

盤索里是朝顯傳統曲藝，類似說唱搭配擊鼓，日本也有類似的傳統藝術，而這部電影想要將傳統文化搭配拳擊的創意，立意甚佳，但劇本薄弱操作不當，整部電影流於四不像，文化表達不清楚，搭配拳擊節奏感也說服不了為何瀕死的拳擊手，聽到鳴鼓會迴光返照，很可惜，不過喚回久久以前的韓式風格，會起雞皮疙瘩的矯情。

衝著惠利來看這部電影說，果然她正是這部電影的唯一看點，要將傳統戲曲和現代體育結合，大膽創意，若是劇本力多點情感上的說服，融入傳統也許邏輯會比較順暢些，這是一部不錯的教學典範，供劇本創作學生來觀摩是很不錯的示範，小成本電影。

不論劇本力多薄弱，韓國導演和剪輯都還是能流暢地把故事說完，這點也是台灣電影真的要用力研究的一環，故事流暢但矯情。

片　　名：盤索里拳手
英文片名：My Punch Drunk Boxer
類　　型：劇情、喜劇
上映日期：2020-06-19
片　　長：01時54分
導　　演：鄭赫基
演　　員：嚴泰谷 、 惠利 、 金希沅
國　　家：韓國
語　　言：韓語
發行公司：車庫娛樂


劇情大綱

曾是拳擊界希望之星的前拳擊手炳久（嚴泰谷 飾），卻在某瞬間遭拳擊協會永久除名。在朴館長（金希沅 飾）的安排下，到他所經營的拳擊館工作，雖然炳久因此重燃拳擊之夢，但他被診斷罹患了「Punch Drunk」，這種疾病會出現在拳擊運動員身上，在頭部屢遭重擊後長期累積下來，會出現腦部受損症狀，如帕金森氏症等。

某日，敏智（惠利 飾）發現了炳久對拳擊仍有純粹的熱情，而成為他最堅強的後盾，努力支持他。炳久也決定在拳擊中融合韓國傳統曲藝「盤索里」，展現獨特的拳擊風格。究竟炳久是否能在敏智的打氣下，勇敢重拾未完成的拳擊夢呢？

▲▼盤索里拳手。（圖／yahoo）

▲懷抱夢想卻被疾病擊垮。

▲▼盤索里拳手。（圖／yahoo）

▲遲遲不能放棄夢想甚至還收了學生。

▲▼盤索里拳手。（圖／yahoo）

▲病危通知後，大家都幫他圓夢。

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

ET快訊
閨蜜爬上丈夫床外流私密照！女星忍半年離婚...「濕身S曲線」
搶12億威力彩「最夯包牌法」曝光！這3號最會中
汗臭人完蛋了！醫曝蚊子最愛「3獵物體質」　跟吃肉吃素沒關係
點這裡，留個言吧! FB Weibo
名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

瘋電影／盤索里拳手　擊鼓起舞的拳擊手

瘋電影／婚姻大崩壞　雪崩爸爸逃第一是反射神經？

半裸男騎車「身體狂扭動+蛇行」！　友人錄影大笑...網怒：可惡沒犁田

巨大灰指甲+雞眼！趾頭全「消失」　醫師驚：這是我見過最嚴重案例

訪客紀錄留假名！持刀找前女友　恐怖男「捅破情人胸口」她慘死

女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

劉雨昕被CUE《無價之姐》秒反應　一句話撩到景甜…姐姐害羞了

小鬼打破不合傳言私下同框KID　海中央獻唱《地球上最浪漫的一首歌》

黃牌女騎士路邊遭攔收改管罰單　愣回「這原廠管」...聽警辯論氣歪

最愛豆漿先生！白汪搖尾討親親 飼主無奈：你到底是誰家的狗？

警攻堅緝捕重犯「離死神0.1秒」　棉被掀開...見3把長短槍全上膛！

登山遇「緩慢怪蛇」溫馴不吐舌　網揭真實身分喊：你中大獎了！

瘋電影／盤索里拳手　擊鼓起舞的拳擊手

瘋電影／婚姻大崩壞　雪崩爸爸逃第一是反射神經？

合作黃明志突喊NG！三上悠亞「18禁MV拒絕配合」　見不得光原因曝光

50%全肥油！營養師揭「爆肥早餐Top4」吃一口嚇死...大推易飽黃金組合

台股早盤上漲12點！大同列全額交割股　不跌反漲逾1%

振興三倍券「不用白不用」　地方臉書社團版主：用在民生消費較實際

Nissan電動小休旅Ariya確認7/15現身　首要對手鎖定特斯拉Model Y

渡假式防疫！重慶一家4口困夢幻海島…暴吃5個月海鮮終於歸國

木村光希穿黃色花裙祭出性感翹臀　姐姐心美用香肩鎖骨PK迎戰

林美照動刀取出「20顆大小腫瘤」　5年內5度手術近況曝光！

侯友宜推薦新北「天菜」市場　局長柯慶忠、蔣志薇搶拍網美照

閨蜜爬上丈夫床外流私密照！　混血女星忍半年離婚...「濕身S曲線」被看光

警攻堅緝捕重犯「離死神0.1秒」　棉被掀開...見3把長短槍全上膛！

名家熱門新聞

放縱性生活的攝影藝術家

小生：3招判斷男人對妳超有意思

失意特務捨命搶救邊緣少女

擊鼓起舞的拳擊手

7道超下飯的絞肉料理

夢到貓咪代表什麼意思呢？

星光奈奈：這樣做　跟女孩過夜更進一步

夏天就是要吃涼拌　必學開胃菜

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

落健生髮水的效果及風險

內褲變小可愛　大B妹噴血示範

南瓜牛奶汁　美味飲品DIY

更多熱門

相關新聞

孔曉振被問感情生活正面回應了！

孔曉振被問感情生活正面回應了！

由成東鎰、金希沅及呂珍九參與的新型態南韓旅遊綜藝節目《帶輪子的家》，最新找來韓劇收視女王孔曉振在濟州島一起享受海島美景，不過海風太大，她每張照片全都看不到臉，直呼已經放棄形象！此外成東鎰大方提問她的感情生活，直呼「不要單身太久」，而她也正面回應了。

殘障運金犯罪集團

殘障運金犯罪集團

朴寶劍、惠利情侶裝同框

朴寶劍、惠利情侶裝同框

羅美蘭、惠利作客！成東鎰漫父愛

羅美蘭、惠利作客！成東鎰漫父愛

柳俊烈、惠利「騎腳踏車約會」被巧遇

柳俊烈、惠利「騎腳踏車約會」被巧遇

關鍵字：

瘋電影盤索里拳手賴賴嚴泰谷惠利金希沅

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

東區ZARA前車震　下場曝光

眼鏡男搭高鐵尿尿！她傻眼：行李全遭殃

姑婆聯手凌虐　她被逼離婚還要擔家計

新婚第1天老公不准關門「聽不到媽聲音」！妻：他們同房13年

蕾菈醉倒路邊被撿走結局超傻眼

阿翔滑進摩鐵「開房間3小時」完事全被拍！

8年睡遍3000人！20歲高顏值正妹「組4大金剛」激戰男伴

范瑋琪被酸「小孩知道說謊讀哈佛嗎」　正面反擊

爽拿10盤鮭魚遭訕笑「不懂吃」！網暴動了

好市多「消暑神飲」賣瘋！他默默也搶了一箱...

三倍券政府沒想到這點　黃暐瀚驚呆

台灣贈20萬枚口罩！芬蘭檢驗證實「品質頂級」

連體姊妹花下海游泳　路人全看傻

獨／分局長臉綠了！上任第2天「黑槍狂放炮」

《慾罷不能》兩女對質破渣男面具

更多

最夯影音

更多
半裸男騎車「身體狂扭動+蛇行」！　友人錄影大笑...網怒：可惡沒犁田

半裸男騎車「身體狂扭動+蛇行」！　友人錄影大笑...網怒：可惡沒犁田
巨大灰指甲+雞眼！趾頭全「消失」　醫師驚：這是我見過最嚴重案例

巨大灰指甲+雞眼！趾頭全「消失」　醫師驚：這是我見過最嚴重案例

訪客紀錄留假名！持刀找前女友　恐怖男「捅破情人胸口」她慘死

訪客紀錄留假名！持刀找前女友　恐怖男「捅破情人胸口」她慘死

女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

女兒開心跳舞竟拍到「人頭入鏡」爸看日期：當天女鄰居輕生作法

劉雨昕被CUE《無價之姐》秒反應　一句話撩到景甜…姐姐害羞了

劉雨昕被CUE《無價之姐》秒反應　一句話撩到景甜…姐姐害羞了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面