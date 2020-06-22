瘋電影／烈火情人數位修復版　兒子對不起我上了你媳婦

文／賴賴

瘋言瘋語：

可能是太憤怒了感受不到電影中的美好，只是心裏不斷謾罵畜生，這種法式愛情還真的不適合正義魔人觀賞，整個暴怒，這真是不折不扣的狗男女，然後變成影帝影后，對於法式無道德不倫的肉慾關係，有強烈反彈的情緒，真的很怒。

當年的民風還沒有現在開放吧，女主角的情慾戲也沒有金高銀寫實，男主角的表演方式個人感覺過度矯情，哈，應該是因為兒子死了整個無法理解這劇情中的狗男女，為什麼可以如此罔顧親人的信任，像貓狗般的縱慾，不懂。

這部電影已經被肯定許多，也獲得許多獎，但是恕我無法苟同這劇情。



片 名：烈火情人數位修復版

英文片名：Damage

類 型：劇情

上映日期：2020-06-05

片 長：110分鐘

導 演：路易馬盧(Louis Malle)

演 員：傑瑞米艾倫斯(Jeremy Irons) 、 茱麗葉畢諾許(Juliette Binoche)

國 家：法國

語 言：法語

發行公司：甲上



劇情大綱



有愛就有風險 有迷戀就有傷害

史帝(傑瑞米艾朗飾)在英國政府裡擔任要職前途無量，他與妻子英格莉(米蘭達李察森飾)共組了溫暖又富裕的家庭，儼然是一帆風順的人生勝利組，直到他在某個社交場邂逅了妙齡女郎安娜(茱麗葉畢諾許飾)，史帝被安娜深深吸引，儘管她是兒子馬丁(魯珀特格雷夫斯)的女友，史帝與安娜依然像乾柴遇上烈火，安娜勾起了他從未感受過的激情和慾望，讓史帝在一次次與她的私會裡沉淪，卻看不透安娜的真心。最後，安娜決定與馬丁結婚，同時持續著和史帝的危險關係，隨著這段不倫戀逐漸步向毀滅，史帝美滿的人生也開始崩解…



「法國女神」茱麗葉畢諾許不但在片中為戲犧牲大膽裸露，與奧斯卡影帝傑瑞米艾朗的多場超越尺度的激烈性愛戲碼，更被譽為當代情慾片的經典，此次《烈火情人》28周年數位修復版為一刀未剪完整版！

▲優秀的兒子不僅報社升官，還與女友訂婚。

▲目睹父親上女友，失足墜樓。

▲消息上了新聞，臨老入花叢身敗名裂。

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