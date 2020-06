瘋電影／金魚俱樂部　殘障運金犯罪集團

文/賴賴

瘋言瘋語:

感覺是喜劇收場,但其實就已道德角度而言,是一群無辜的殘障身障人士,原以為可以不必涉入社會黑暗,也許貧脊的度過人生,卻因為這個惡緣而開始了燦爛的冒險生活,不但可以出國旅行,還有錢賺,而賺得是協助運黑錢的傭金,也許沒有走私毒品來得嚴重,但也是犯罪的行為,所以表面上是喜劇,實際上很可悲。

電影流暢,以真實故事改編特別有感,在現在所有行業面臨環境大考驗的階段,為了生活或者養家,不得不承擔或面對過去壓根不必去思考的問題,而犯罪邊緣或者僥倖投機都會更加吸引現實壓力。

"I learned from Tibetan monks that the three most terrible things that can happen to a man is beauty, fame and wealth."- Brad Pitt.布萊德彼特說我從西藏僧侶那裡瞭解到,美麗, 名聲和財富是一個人身上發生最可怕的事情。這個價值觀是不是顛覆了整個現實社會的標準,過去沒有機會了解,現在其實真的可以靜下來理解其中哲理,生命何其短暫,活得有價值不該是追求外在慾望的實現,而是內在修為的沉澱,這個疫情的考驗,也許也是給人類一個轉機,慢慢素食少傷害地球,物質夠用即可,生命的價值之於每個人都不同,活得更精彩不是由他人眼光去肯定。

片 名:金魚俱樂部

英文片名:The Goldfish

類 型:劇情

上映日期:2020-06-12

片 長:01時52分

導 演:阿里雷扎葛拉珊(Alireza Golafshan)

演 員:湯姆希林(Tom Schilling) 、 潔拉海斯(Jella Haase) 、 貝吉特米妮克美爾(Birgit Minichmayr) 、 露易莎沃蕾許(Luisa Wöllisch)

國 家:德國

語 言:德語

發行公司:海鵬



劇情大綱



「金魚們」頻頻出包,使這趟「鈔級任務」一路驚心動魄…

投顧經理奧利佛(湯姆希林 飾)工作勤奮,但一場突如其來的嚴重車禍,卻讓他半身不遂,未來將在輪椅上度過…。從不認命的他,在復健中心依然認真工作,但由於病房WiFi太差,他只得加入由4個身障人士組成的「金魚俱樂部」,認識了視障者瑪格達、唐氏症者阿芙、2個自閉症雷蒙和米西,以及他們的寵物「金魚」。



由於國稅局緊盯奧利佛,讓他藏在瑞士銀行的「海角7億」即將曝光。他在偶然間發現海關人員對身障者較為寬容,於是想出一個瞞天過海妙招:他租下了一輛旅行車,慷慨邀請「金魚們」前往蘇黎世參加駱駝治療營,更為掩人耳目,大方邀請復健中心護理師蘿拉、駕駛艾迪隨行前往。



奧利佛計劃將「海角7億」鉅款,在神不知鬼不覺下,安全地穿越瑞士和德國的邊境;卻不料現鈔太多、很難隻手遮天,驚動了護理師蘿拉和駕駛艾迪,加上這群不受控的「金魚們」頻頻出包,使這趟「鈔急任務」一路上充滿了驚心動魄…。

▲這裡收容弱智、心理疾病的殘障人士。

▲意外身障的操盤手,要去瑞士運回自己見不得光的鉅款。

▲名義上贊助殘障團體到瑞士旅行,實際上是去運金。

