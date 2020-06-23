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瘋電影／金魚俱樂部　殘障運金犯罪集團

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文／賴賴

▲▼金魚俱樂部。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

感覺是喜劇收場，但其實就已道德角度而言，是一群無辜的殘障身障人士，原以為可以不必涉入社會黑暗，也許貧脊的度過人生，卻因為這個惡緣而開始了燦爛的冒險生活，不但可以出國旅行，還有錢賺，而賺得是協助運黑錢的傭金，也許沒有走私毒品來得嚴重，但也是犯罪的行為，所以表面上是喜劇，實際上很可悲。

電影流暢，以真實故事改編特別有感，在現在所有行業面臨環境大考驗的階段，為了生活或者養家，不得不承擔或面對過去壓根不必去思考的問題，而犯罪邊緣或者僥倖投機都會更加吸引現實壓力。

"I learned from Tibetan monks that the three most terrible things that can happen to a man is beauty, fame and wealth."- Brad Pitt.布萊德彼特說我從西藏僧侶那裡瞭解到，美麗, 名聲和財富是一個人身上發生最可怕的事情。這個價值觀是不是顛覆了整個現實社會的標準，過去沒有機會了解，現在其實真的可以靜下來理解其中哲理，生命何其短暫，活得有價值不該是追求外在慾望的實現，而是內在修為的沉澱，這個疫情的考驗，也許也是給人類一個轉機，慢慢素食少傷害地球，物質夠用即可，生命的價值之於每個人都不同，活得更精彩不是由他人眼光去肯定。

片　　名：金魚俱樂部
英文片名：The Goldfish
類　　型：劇情
上映日期：2020-06-12
片　　長：01時52分
導　　演：阿里雷扎葛拉珊(Alireza Golafshan)
演　　員：湯姆希林(Tom Schilling) 、 潔拉海斯(Jella Haase) 、 貝吉特米妮克美爾(Birgit Minichmayr) 、 露易莎沃蕾許(Luisa Wöllisch)
國　　家：德國
語　　言：德語
發行公司：海鵬


劇情大綱

「金魚們」頻頻出包，使這趟「鈔級任務」一路驚心動魄…
投顧經理奧利佛（湯姆希林 飾）工作勤奮，但一場突如其來的嚴重車禍，卻讓他半身不遂，未來將在輪椅上度過…。從不認命的他，在復健中心依然認真工作，但由於病房WiFi太差，他只得加入由4個身障人士組成的「金魚俱樂部」，認識了視障者瑪格達、唐氏症者阿芙、2個自閉症雷蒙和米西，以及他們的寵物「金魚」。

由於國稅局緊盯奧利佛，讓他藏在瑞士銀行的「海角7億」即將曝光。他在偶然間發現海關人員對身障者較為寬容，於是想出一個瞞天過海妙招：他租下了一輛旅行車，慷慨邀請「金魚們」前往蘇黎世參加駱駝治療營，更為掩人耳目，大方邀請復健中心護理師蘿拉、駕駛艾迪隨行前往。

奧利佛計劃將「海角7億」鉅款，在神不知鬼不覺下，安全地穿越瑞士和德國的邊境；卻不料現鈔太多、很難隻手遮天，驚動了護理師蘿拉和駕駛艾迪，加上這群不受控的「金魚們」頻頻出包，使這趟「鈔急任務」一路上充滿了驚心動魄…。

▲▼金魚俱樂部。（圖／yahoo）

▲這裡收容弱智、心理疾病的殘障人士。

▲▼金魚俱樂部。（圖／yahoo）

▲意外身障的操盤手，要去瑞士運回自己見不得光的鉅款。

▲▼金魚俱樂部。（圖／yahoo）

▲名義上贊助殘障團體到瑞士旅行，實際上是去運金。

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