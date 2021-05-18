瘋電影／一級任務　人類的本質惡者居多

文／賴賴

瘋言瘋語：

非常寓言式的劇本，電影流暢有內涵，全片在一艘宇宙飛行器內，場景單一，製作成本可控，適合台灣編劇作功課的電影，整體感是好看的，雖然在太空艙內卻仍然有一定的視覺新鮮度，為了留下人類的下一代，當地球不再適宜人類居住時，將人種送到適合居住的宇宙另一端，另一個地球，整部電影以這個概念完成。

電影中闡述了群眾管理的學問，以藥物控制人性終究造成更大反彈，從電影中看到人類的貪瞠痴，貪心者想奪權奪愛，憎恨者蓄意殺人，愚痴者盲目跟從，光就這三種元素就造就了當今社會動盪，不論是以共產制度或是民主選舉，其實都一樣，不過電影給了HE，終於太空船還是開到目的地，當然船艙裡的人也都白髮蒼蒼了。

電影中的人類，在沒有法律規範教育引導時，善惡立現，人性本善還是性本惡，電影中給了個答案，大部分是惡的，沒有善惡分辨能力時，惡者居多。

片 名：一級任務

英文片名：Voyagers

類 型：冒險、科幻、懸疑/驚悚

上映日期：2021-04-29

片 長：01時48分

導 演：尼爾柏格(Neil Burger)

演 員：泰謝里丹(Tye Sheridan) 、 莉莉蘿絲戴普(Lily-Rose Depp) 、 菲昂懷海德(Fionn Whitehead) 、 維威克卡拉(Viveik Kalra) 、 柯林法洛(Colin Farrell)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：海樂



劇情大綱

病毒肆虐全球，地震海嘯浩劫四起，物資匱乏進而引發各地戰亂，使地球難以適合人類生活。全球聯合啟動「方舟計畫」，培育30位菁英男女，肩負存亡使命，出發前往其他星球探索新居住地。但船艦上卻發生離奇死因，頓時全體陷入極度混亂，彼此產生嫌隙懷疑，在抵達目的地前，他們為求自保，展開惡戰；青年男女血氣方剛，被壓抑的原始慾望也瞬間解封…

▲柯林法洛只有三分之一部戲的戲份，帶著人類的希望前往另一個星球卻半路被殺。

▲這杯抑制慾望的控制液，可以調節賀爾蒙的造反。

▲發現控制液而不喝的年輕人，開始造反。

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