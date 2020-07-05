游錫堃提「中醫改名台醫」！中醫師全聯會回應了

記者鄒鎮宇／綜合報導

立法院長游錫堃5日在中華民國中醫師公會主辦的「第90屆國醫節慶祝大會」上，提議將「中醫、中藥」改名為「台醫、台藥」。對此，中醫師全聯會理事長及多名中醫師也做出回應。

游錫堃指出，漢醫有千年歷史，但中醫僅有百年，且漢醫傳到朝鮮半島變「韓醫」、傳到日本維持「漢醫」、傳到越南稱為「東醫」但只有台灣維持「中醫、中藥」，僅有部分長輩稱為「漢醫、漢藥」，建議可以改名為「台醫、台藥」。

據《TVBS》報導，中醫師全聯會理事長柯富揚說，全國的中醫界都很樂意、會帶著快樂的心去接受台醫的名稱。另外，中醫師公會顧問何志偉說，中醫改成台醫僅是名稱改變，代表的東西不會有任何變化，並以自己的名字改姓為例，不會因為改姓高，他就變180公分。

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▲立法院長游錫堃提議將中醫改為台醫。（圖／游錫堃辦公室提供）

中醫師吳明珠說，她是第一次聽到「台醫」的稱呼，但政府或有這樣的規劃，她會樂見其成，反正就是政府怎麼說，大家就跟著做。

但也有人持反對意見，中藥行老闆徐慶棋表示，中藥、台藥沒有必要再分，中藥只是一個口語而已，你看坊間都寫藥房比較多；此外，也有民眾認為沒有必要，只是單純一個稱謂而已。

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