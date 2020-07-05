9大2小卡電梯「爆汗脫水」！40分鐘驚魂　她暴怒：維修員慢到還在嘻笑

記者趙蔡州／綜合報導

桃園市中壢某停車場日前有電梯在運行時故障，造成9名大人、2名孩童卡在電梯內達40分鐘。其中一名受困的童小姐投訴，當時他們不斷按警鈴求救，卻不見維修業者趕來救人，最後還是他們自行打開電梯內門報警，消防人員趕到後才順利脫困，「而維修員姍姍來遲，還嘻皮笑臉說，人沒事不就好了嗎。」

事件發生在4日下午3時許，地點在桃園市中壢中央停車場，監視器影片可以看見，4名男女與2名孩童在B3進入電梯，後來電梯升到B2時又有4人進入，不料下一秒電梯就突然卡住，所有人困在電梯內動彈不得，加上處在地下室密閉空間，受困的人手機都沒有訊號，無法報警求救。

▲受困的人有9名成年人、1名孩童與1名嬰兒。（圖／東森新聞）

投訴人童女表示，他們第一時間有按求救鈴，但等了大約5分鐘以後，管理員才趕來了解狀況，但隨即卻又離開現場，他們只好自行打開內側門，讓手機有一點訊號，再打電話報警求救，而警方與消防人員趕到後，花了3分鐘就順利把他們救出。

童女指出，受困的人有9名成年人、1名孩童與1名嬰兒，因為電梯內不通風、溫度高又擁擠，還有人因此出現焦慮、過度換氣等情況，「裡面的人已經在脫水了，大家都在流汗，然後非常的悶，雖然說電梯不是密閉的環境，但是那邊的通風真的非常的差。」

▲消防隊員趕到現場，救援困在電梯中的民眾。（圖／東森新聞）

整個事件中最讓童女不能接受的是，維修員事後處理的態度很差，姍姍來遲還嘻皮笑臉說「人沒事不就好了嗎」，讓她聽了非常不滿。她說「電梯公司的經理就講說，所以你們是有沒有傷亡，你們沒有傷亡，不然你們想怎樣，你們現在沒事就好了。」

針對指控，停車場管理員出面澄清，他們有積極快速處理，主要是民眾當時超載了，加上又沒聽見警報聲，才造成這一起意外發生，同時也有通報消防隊，消防隊趕到救援後，他們也有請客人到管理室休息，絕對沒有態度不好。所幸這一次事件無人發生意外，但現在雙方說法有出入，事故原因仍待後續調查。