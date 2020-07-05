執行長夫妻曾「分別提告」！衛生局女淚訴遭性侵成玩偶…墜樓身亡

記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市衛生局一名林姓女員工3日墜樓身亡，臉書上千字透露遭到性侵的煎熬過程。被指控的某物理治療所執行長避不談論，而他的妻子則發文喊冤，表示曾對林女提出妨害家庭的告訴，但執行長事後也對林女提告妨害名譽。目前警方積極偵查此案，詳細案情還有待釐清。

據《聯合報》報導，正宮4月下旬到土城某派出所對林女提告，執行長則在6月下旬到樹林提告妨害名譽。警方表示，林女第一次通知未到案說明，本月剛寄出第2次，卻發生墜樓事故；另外，妨害名譽部分還未開始調查。

▲林女生前被執行長夫妻分別提告。（圖／翻攝臉書）

▲疑似正宮報案的三聯單。（圖／記者陳以昇翻攝）

林女墜樓前，透過臉書發文表示，她在家中遭到執行長性侵，「那天他宿醉強暴了我，把我從廁所拖到客廳再扛到房間，他嘴上說著：『再一下下就好』」，且發洩過後留下她獨自一人，轉身回家陪家人。

「願用這條命，讓真相浮出檯面。」林女心中煎熬不斷，期間多次被執行長性侵，奮力反抗都沒有效，「我的身體就像玩偶一樣，盡情的推打拖拉」，最後只換來下跪原諒，一次次地循環，而她只能從《房思琪的初戀樂園》尋找答案，但最終卻想不開，了結了生命。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

►積雪草保養大熱門！「神奇小金瓶」3360元➔899元