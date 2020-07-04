酒店性侵女友親妹妹！男子被判刑4年…上訴理由讓人氣炸

▲男子酒店性侵女友親妹妹。（示意圖／取自免費圖庫123RF）



記者柯振中／綜合報導

大陸廣東珠海的童姓男子早前以暴力威脅，強迫女友的親妹妹小雪（化名）和他發生性關係，造成小雪身上多處受傷，他也因此被判了4年有期徒刑。沒想到，他感到不服，提出上訴，理由竟是「女友把他的精液塗在妹妹內褲上」，卸責的言論讓人氣炸。

綜合陸媒報導，童男2019年1月4日入住南京市鼓樓區某家酒店內，當時他以暴力脅迫，強行要求小雪與他發生性關係，導致小雪頸部、腹部、手臂都出現傷口。小雪遭受侮辱，隔天立刻打電話報警，將所受的對待如實告知警方。

檢警接獲報案，將童男繩之以法，依照強姦罪起訴，法官也判處童男要服4年的有期徒刑。沒想到，童男不服判決，提出上訴，堅持自己沒有與小雪發生關係，小雪的內褲上之所以會有他的精液，可能是女友從廣東帶到南京，再塗在小雪內褲上的，法院不應以此定罪。

▼男子酒店內性侵女友妹妹，竟稱「精液是女友抹上去的」。（示意圖／免費圖庫pxhere）



對此，法官則認為，根據小雪的陳述，童男強行將小雪的衣服脫光，還不斷賞耳光，接著強行發生性關係，醫院病歷也能證明，小雪的處女膜才剛破裂，身上還有多處瘀傷。

法官指出，依據監視器畫面來看，童男與小雪走出酒店房門，童男不斷上前糾纏，小雪十分抗拒接觸，還保持一定距離，足以證明童男違背婦女意志，用暴力手段強迫小雪就範，行為構成強姦罪，上訴理由、辯護意見都不能成立，因此不予採納，駁回上訴、維持原判決。

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