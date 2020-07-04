「計算提升」指考數甲爆難！高中師揭答題優勢：拿到試題先掃描1分鐘

▲大學指考。（圖／記者周宸亘攝）

記者許展溢／台北報導

大學指考今（4日）第二天結束，台北市高中數學科教師群分析數學甲試題特色，難度較去年提高，學生需要清晰的觀念、良好的分析能力才能拿高分，一般學生無法容易在80分鐘內寫完整份試卷，另外，這次特別的是，非選題反而比多選題來的容易。

中正高中老師林榮福說，數甲很明顯可鑑別出程度，觀念需要清楚外，還要有一定的「計算能力」，一般學生不容易在80分鐘內把考卷寫完，也發現這次非選題手寫部分，相對比多選題容易，以大題分布看，多選擇題難易度會比非選稍難，跟一般學生認知不同。

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林榮福表示，難易度雖沒差太多，但今年試題跟去年比，計算提升，學生同時計算也要跟著提升，才有辦法拿到跟去年一樣成績，對原本成績較差的學生，拿分數相對吃力。

林榮福特別提到，實際在學校教學過程，看到學生考試時都習慣從第一題開始寫，但每次都會跟他們建議，或許可花1分鐘，很快先掃描整份考卷，看看哪些最有把握？寫起來會比較容易拿高分，否則一開始可能會拿到基礎分數，卻被多選題影響，影響到後面非選題作答，如果這次同學有這樣做，在答題方面相對有優勢，關鍵是考生也許沒想到，非選題其實靈活度是好的，沒想像中難，但若被前面的情緒影響，就會覺得是難題。



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