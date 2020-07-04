指考數甲鑑別度高「無明顯送分題」！試題不分程度重基礎觀念

▲大學指考。（圖／記者李毓康攝）

記者許展溢／台北報導

大學指考今（4日）進入第二天，大考中心分析，最後一科數學甲試題特色，概念與計算並重，學術探究情境和數學知識，命題取材均衡，具鑑別度，試卷涵蓋六冊的各重要主題與各種難度之試題，可鑑別各能力群之學生。試考生認為，該科有有趣的遊戲題，答題有樂趣，其餘試題有許多巧思，能輕鬆答題，成功達陣。

高中教師說明，取材大致均衡，多選題以概念為主，要徹底理解才能正確作答，和這幾年命題差異不大。整份試卷不牽涉到艱深或特別的解題技巧，不需要背誦無謂的公式，有助於學生好好學習課本的基本知識，而文字平鋪直述，閱讀量適中，沒太冗長或題意艱澀的試題，鑑別度高，無明顯送分題，每題都要深思作答，才能完整獲分。

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試考生表示，考試內容中規中矩，由淺入深、循序漸進，以單選題舉例，未用到複雜計算，只需使用基本概念就可作答，但最後非選擇題波濤洶湧，要考慮繁複代數計算，本次試卷著重「觀念的澄清」，若有深厚觀念基礎，可跳脫曠日廢時的計算，整體難度適中，是一份不分程度皆能挑戰的優質試題。

另外，大考中心主任周兆民說，考場手機違規事件，截至目前累計20件，其餘沒有任何突發等狀況。

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