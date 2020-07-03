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電商振興折價券大禮包買1千送3千　7大東區人氣品牌首推聯合消費券

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東森購物振興優惠活動（圖／翻攝自東森購物網）

▲東森購物線上振興推出各種好康優惠。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

電商自辦振興響應政府推出的三倍券，祭出優惠刺激買氣，東森購物、Yahoo奇摩購物中心推好康大禮包，消費滿千、回饋3千；momo購物網不但祭出精選商品5折起振興價，還要發放總值破億振興品牌券；7家台北東區人氣品牌破天荒推聯合消費折抵券，把單客優惠總價放大到12,000元。

東森購物網振興專區上線，首波回饋只要複製折扣碼序號「ETMALL3000」，即可輕鬆兌換東森振興1元折價券，適用於千元以上商品，消費後並登記，可獲得東森幣1,000枚與2,000元折價券，總計價值3,000回饋。7/15起除加碼送3,000東森幣，購買旅遊專區指定商品，滿6,000元送3,000元旅遊折價券、滿30,000元送888東森幣，綁定適合三倍券使用之銀行信用卡、電子支付，更可回饋3,000至銀行信用卡或電子支付，第二波最高回饋9,888元。

Yahoo奇摩購物中心推出「ㄚ虎振興Go」活動，即日起至7/31，全站消費單筆滿1,000元送總價值3,000元的振興折價券大禮包，可於8/27～9/3期間折抵服裝內睡衣、精品、筆電/桌機、保健纖體、大家電、美妝、運動7大類別消費。

Yahoo奇摩購物中心祭振興三倍券「ㄚ虎振興Go」（圖／Yahoo奇摩購物中心提供）

▲Yahoo奇摩購物中心祭振興三倍券「ㄚ虎振興Go」。（圖／Yahoo奇摩購物中心提供）

momo購物網在7月份主打「全民振興月」，祭出精選好物5折起、集點換WMF鍋具及21世紀烤全雞、簽到抽777購物金等好康，像是SK-II青春潔顏加大組，買青春露330ml送全效活膚潔面乳120g，限時優惠6,899元；澎湖喜來登酒店2泊3食住宿券，只要9,699元，再贈藍洞下午茶及水族館門票2張。另外也狂發總值破億振興品牌券，資生堂、華歌爾、鍋寶、妙而舒等品牌商品領券88折起，精選品牌刷momo卡10%回饋無上限，再享全站消費滿30,000元登記享最高3,600回饋。

momo富邦媒推「全民振興月」（圖／momo提供）

▲SK-II青春潔顏加大組，內含青春露330ml及全效活膚潔面乳120g，限時優惠6,899元。（圖／momo提供）

OB嚴選攜手Coffee.Tea.Or買茶買咖啡、VACANZA、小三美日、H&D東稻家居、KlassiC.、S’AIME東京企劃，7家品牌推出聯合消費折抵券，OB嚴選祭出包括滿1,000元現折100元、滿2,000元現折300元，前500名使用現金折抵券消費者，可再獲得知名連鎖速食套餐乙份，此外還有經典百搭長版素T買一送一；S’AIME東京企劃則是滿1,000元現折200元，消費滿1,980元可獲得真皮筆袋或真皮護照夾2選1。

Coffee.Tea.Or優惠券提供第二杯同品項半價兩張；KlassiC.眼鏡推出購買鏡框配藍光鏡片現折666元；VACANZA消費滿500元現折100元，來店還可獲得迷你飾品收納盒；小三美日祭出單筆消費滿50元現折50元，消費滿千可兌換Byphasse蓓昂斯經典商品雪酪保濕精華、緊緻精華或抗污染精華，現場隨機贈送乙件；H&D東稻家居的米卡米卡MIKAMIKA沙發現折5,000元，門市床墊滿10,000元現折2,000元等優惠。

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